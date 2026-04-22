https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/v-sobotu-se-otevrou-male-vodni-elektrarny-po-celem-cesku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V sobotu se otevřou malé vodní elektrárny po celém Česku

22.4.2026 09:09 | PRAHA (Ekolist.cz) | Martin Mikeska
Malé vodní elektrárny mají v České republice dlouhou tradici, která sahá až do počátku 20. století.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
U příležitosti Dne Země se v sobotu 25. dubna otevřou veřejnosti malé vodní elektrárny po celém Česku. Do akce se zapojí zhruba 30 lokalit napříč republikou. Návštěvníci se podívají do míst, kam se běžně nedostanou, a zjistí, jak funguje výroba elektřiny z vody v praxi. Akce nabízí jedinečnou příležitost vidět zblízka technologii, která často stojí přímo v centrech měst nebo v cenných přírodních lokalitách, ale zůstává veřejnosti skrytá.
 
Malé vodní elektrárny přitom nejsou okrajovým zdrojem. V Česku jich funguje 1 604 a jen v loňském roce vyrobily přes 1,1 milionu megawatthodin elektřiny. To je více, než spotřebují všechny domácnosti v Královéhradeckém kraji.

„Malé vodní elektrárny jsou stabilní a lokální zdroj energie, který není závislý na dovozu paliva ze zahraničí. V době kolísajících cen elektřiny hrají důležitou roli právě svou předvídatelností a dlouhodobou udržitelností,“ říká Vladimír Zachoval, předseda Cechu malých vodních elektráren.

Malé vodní elektrárny jsou rozeseté po celé republice – od historických mlýnů po moderní provozy. V mnoha případech fungují desítky let a tvoří stabilní součást místní energetiky.

„Malé vodní elektrárny dnes běžně fungují v souladu s ochranou přírody i rekreačním využitím řek. Tam, kde je vůle, se daří hledat řešení, která umožňují migraci ryb i bezpečný pohyb vodáků,“ doplňuje Miloň Vojnar ze Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů.

Malé vodní elektrárny mají v České republice dlouhou tradici, která sahá až do počátku 20. století. Významný rozvoj nastal ve 20. století díky zákonu z roku 1919, který prohlásil jejich výstavbu za veřejný zájem. V roce 1944 pokrývaly až 16,1 % výroby elektřiny, dnes jde zhruba o 2 %.

Do akce se zapojují elektrárny napříč Českem – od jihočeských mlýnů přes elektrárny na Labi až po provozy v horských a chráněných oblastech. Přehled všech zapojených lokalit včetně programu je k dispozici na webu www.denvody.eu

reklama
 
foto - Mikeska Martin
Martin Mikeska
Autor je vedoucí sekce Média a komunikace Komory obnovitelných zdrojů energie.
tisknout poslat
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist