V sobotu se otevřou malé vodní elektrárny po celém Česku
„Malé vodní elektrárny jsou stabilní a lokální zdroj energie, který není závislý na dovozu paliva ze zahraničí. V době kolísajících cen elektřiny hrají důležitou roli právě svou předvídatelností a dlouhodobou udržitelností,“ říká Vladimír Zachoval, předseda Cechu malých vodních elektráren.
Malé vodní elektrárny jsou rozeseté po celé republice – od historických mlýnů po moderní provozy. V mnoha případech fungují desítky let a tvoří stabilní součást místní energetiky.
„Malé vodní elektrárny dnes běžně fungují v souladu s ochranou přírody i rekreačním využitím řek. Tam, kde je vůle, se daří hledat řešení, která umožňují migraci ryb i bezpečný pohyb vodáků,“ doplňuje Miloň Vojnar ze Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů.
Malé vodní elektrárny mají v České republice dlouhou tradici, která sahá až do počátku 20. století. Významný rozvoj nastal ve 20. století díky zákonu z roku 1919, který prohlásil jejich výstavbu za veřejný zájem. V roce 1944 pokrývaly až 16,1 % výroby elektřiny, dnes jde zhruba o 2 %.
Do akce se zapojují elektrárny napříč Českem – od jihočeských mlýnů přes elektrárny na Labi až po provozy v horských a chráněných oblastech. Přehled všech zapojených lokalit včetně programu je k dispozici na webu www.denvody.eu
