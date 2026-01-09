Vědci z VUT vyvíjejí systém, který bude v reálném čase monitorovat stav vinic
9.1.2026 01:26 (ČTK)
Výstupy z měření bude vyhodnocovat umělá inteligence. Výzkumníci čekají, že se jim podaří najít vzorce a ukazatele, které u rostlin signalizují blížící se stres nebo onemocnění ještě předtím, než se projeví navenek. Vinařům to umožní včas zasáhnout, což by mělo snížit náklady a vést k efektivnější péči o vinice.
Vedoucí partnerem projektu je VUT, zapojují se do něj i odborníci z Vídeňské univerzity.
