https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-z-vut-vyvijeji-system-ktery-bude-v-realnem-case-monitorovat-stav-vinic
Vědci z VUT vyvíjejí systém, který bude v reálném čase monitorovat stav vinic

9.1.2026 01:26 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Marilylle Soveran / Flickr
Výzkumníci z Vysokého učení technického (VUT) v Brně pracují na systému, který umožní monitorovat stav rostlin ve vinicích v reálném čase a odhalit jejich stres dřív, než bude viditelný okem. Projekt WinOMICs využívá kombinaci moderních technologií a biochemických metod. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.
 
"Drony budou pravidelně monitorovat vinice a pořizovat snímky, které zachycují jemné změny ve vegetaci, jež běžná kamera ani lidské oko nezachytí. Pozemní senzory mezitím dlouhodobě sledují vlhkost, teplotu, stav půdy i fyziologii rostlin. Odborníci v laboratořích doplní tato data o biochemické informace z proteomických a metabolomických rozborů. Společně pak vytvoří komplexní obraz toho, jak rostliny reagují na sucho, choroby, škůdce nebo extrémní teploty," uvedla škola.

Výstupy z měření bude vyhodnocovat umělá inteligence. Výzkumníci čekají, že se jim podaří najít vzorce a ukazatele, které u rostlin signalizují blížící se stres nebo onemocnění ještě předtím, než se projeví navenek. Vinařům to umožní včas zasáhnout, což by mělo snížit náklady a vést k efektivnější péči o vinice.

Vedoucí partnerem projektu je VUT, zapojují se do něj i odborníci z Vídeňské univerzity.

Dále čtěte |
Online diskuse

