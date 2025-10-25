https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/novy-cesky-robot-pomuze-zemedelcum-s-maximalni-presnosti-zasit-odplevelit-nebo-prihnojit-plodiny
Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

25.10.2025 19:00 | PRAHA (Ekolist.cz) | Veronika Dostálová
Robot při polních testech.
Zdroj | TA ČR
Zemědělství budoucnosti se rodí v Česku. Tým firem a odborníků vyvinul první prototyp chytrého autonomního robota, který dokáže zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny s maximální přesností a bez neustálého dohledu člověka. Díky tomu je velmi flexibilní a zvládne různé úkoly podle potřeby farmáře. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpořila tento projekt z programu TREND částkou převyšující 34 milionů korun.
 
Robot funguje jako stavebnice – základ tvoří dvě bočnice s motory a elektronikou, mezi něž se vkládají různé pracovní moduly. Díky tomu se stroj přizpůsobí aktuálním potřebám farmáře. V průběhu zemědělské sezóny seje, odstraňuje plevel bez chemie, nebo cíleně hnojí. Pohon robotu je diesel-elektrický se souhrnným výkonem 160 kW. Všechna čtyři kola jsou hnaná a řiditelná což zajišťuje kvalitní trakci a manévrovatelnost i v náročných polních podmínkách. Bezpečnost autonomního provozu robotu na poli je zajištěna pomocí kamer, lidarů a dalších bezpečnostních prvků.

„Podpořili jsme tento výzkumný projekt, protože ukazuje, jak moderní technologie mohou přispět k udržitelnému zemědělství 21. století,“ vysvětlil předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Jak může robot pomoci v praxi?
• Dokáže zasít semínka přesně do řádků a šetřit tak osivo.
• Umí mechanicky odstranit plevel bez chemických postřiků, což je šetrné k přírodě.
• V průběhu sezóny zvládne doplnit hnojivo jen tam, kde je potřeba.
• V budoucnu by mohl mulčovat travní porosty a provádět i lehčí zpracování půdy jako jsou např. disková podmítka nebo mělké kypření půdy.

Roboti podle autorů výzkumného projektu mohou změnit způsob, jakým se v Česku hospodaří. „Díky přesné práci a chytrým senzorům pomohou šetřit osivo, snížit spotřebu paliva i hnojiv a omezit chyby obsluhy. Roboti této velikosti a výkonu najdou využití nejen na polích, ale také při údržbě trvalých travních porostů,“ upozornil Karel Kubín, vedoucí vývoje elektronických systémů společnosti BEDNAR FMT s.r.o., který vedl vývoj řídicího systému robotu.

Vývoj robota trval tři roky a zapojily se do něj firmy BEDNAR FMT s.r.o., ROBOTSYSTEM, s.r.o., SLEZSKÁ MECHATRONIKA a.s a ELEKTROPOHONY spol. s.r.o. Každá přinesla svou odbornost – od konstrukce zemědělských strojů přes elektroniku až po mechatronické součásti. Společně vytvořily funkční prototyp, který je v současnosti testován na zkušebních pozemcích společnosti BEDNAR FMT s.r.o.

Testy se zaměřují na mechanické konstrukční prvky robotu, a především na jeho řídicí systém včetně subsystémů navigace a autonomie. Systémy robotu jsou na základě výsledků testů upravovány a optimalizovány. Cílem je, aby se technologie brzy dostala do praxe a pomohla českým i zahraničním zemědělcům vyrábět potraviny efektivněji, levněji a zároveň šetrněji k životnímu prostředí.

„Věříme, že takové roboty se v blízké budoucnosti stanou běžnou součástí polí. Zemědělcům ulehčí práci, ušetří čas i peníze a zároveň přispějí k tomu, aby se hospodařilo šetrně a udržitelně,“ uvedl Jan Slavík, technický a IT ředitel společnosti BEDNAR FMT s.r.o., který vedl celý výzkumný tým.

Veronika Dostálová
Tisková mluvčí TA ČR
