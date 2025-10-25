Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny
„Podpořili jsme tento výzkumný projekt, protože ukazuje, jak moderní technologie mohou přispět k udržitelnému zemědělství 21. století,“ vysvětlil předseda TA ČR Petr Konvalinka.
Jak může robot pomoci v praxi?
• Dokáže zasít semínka přesně do řádků a šetřit tak osivo.
• Umí mechanicky odstranit plevel bez chemických postřiků, což je šetrné k přírodě.
• V průběhu sezóny zvládne doplnit hnojivo jen tam, kde je potřeba.
• V budoucnu by mohl mulčovat travní porosty a provádět i lehčí zpracování půdy jako jsou např. disková podmítka nebo mělké kypření půdy.
Roboti podle autorů výzkumného projektu mohou změnit způsob, jakým se v Česku hospodaří. „Díky přesné práci a chytrým senzorům pomohou šetřit osivo, snížit spotřebu paliva i hnojiv a omezit chyby obsluhy. Roboti této velikosti a výkonu najdou využití nejen na polích, ale také při údržbě trvalých travních porostů,“ upozornil Karel Kubín, vedoucí vývoje elektronických systémů společnosti BEDNAR FMT s.r.o., který vedl vývoj řídicího systému robotu.
Vývoj robota trval tři roky a zapojily se do něj firmy BEDNAR FMT s.r.o., ROBOTSYSTEM, s.r.o., SLEZSKÁ MECHATRONIKA a.s a ELEKTROPOHONY spol. s.r.o. Každá přinesla svou odbornost – od konstrukce zemědělských strojů přes elektroniku až po mechatronické součásti. Společně vytvořily funkční prototyp, který je v současnosti testován na zkušebních pozemcích společnosti BEDNAR FMT s.r.o.
Testy se zaměřují na mechanické konstrukční prvky robotu, a především na jeho řídicí systém včetně subsystémů navigace a autonomie. Systémy robotu jsou na základě výsledků testů upravovány a optimalizovány. Cílem je, aby se technologie brzy dostala do praxe a pomohla českým i zahraničním zemědělcům vyrábět potraviny efektivněji, levněji a zároveň šetrněji k životnímu prostředí.
„Věříme, že takové roboty se v blízké budoucnosti stanou běžnou součástí polí. Zemědělcům ulehčí práci, ušetří čas i peníze a zároveň přispějí k tomu, aby se hospodařilo šetrně a udržitelně,“ uvedl Jan Slavík, technický a IT ředitel společnosti BEDNAR FMT s.r.o., který vedl celý výzkumný tým.
