Autonomní robot na jihu Čech vypěstoval cibuli či mrkev
Roboton Farmer pěstoval mrkev a cibuli na ploše půl hektaru od jara do léta. "Tým z Termsu ho přivezl, nastavil a byl u setí. Pak už to bylo na mně. Ale měl jsem podporu od Termsu 24/7. První dva týdny se vychytávaly mouchy, pak pracoval bez problémů,“ řekl Řeřicha. Robota naprogramovali na určitou plochu, trasu, řádky. Zeleninu zaléval, v záhonech plel. Ovládal ho pomocí aplikace v telefonu. "Kliknete do telefonu a robot s extrémní přesností jede, udělá to, nastavíte si jen, kolik vody nebo hloubku pletí,“ řekl Řeřicha.
Robot byl na poli po celou dobu, pro zaparkování mu postavil malou garáž. Na pole umístil kamery, aby ho měl pod dohledem, dále nabíječku, aby ho mohl dobít. Většinou si vystačil s energií ze svých solárních panelů. Musel mu akorát dolévat vodu do nádrže.
Stroj je široký 2,5 metru, dlouhý přes dva metry, vysoký zhruba dva metry a bez plné nádrže na vodu o obsahu 1200 litrů váží 1,5 tuny. Díky pásům je pohyblivější, váhu lépe rozloží. Šířka mezi pásy je 1,9 metru. Pracovní výška je 70 centimetrů, tedy pro rostliny v počátku růstu. Má baterii 20 kWh, pomocí čtyř solárních panelů si může doplňovat energii. Dokáže po naprogramování sám půdu kypřit, sít, plít nebo zavlažovat. Je vybaven robotickým ramenem.
Negativum pro Řeřichu bylo, že když robot jezdil stále ve stejných kolejích, zhutňoval půdu, takže ji bylo nutné občas zkypřit. A ještě by ho vylepšil o možnost hnojení, kterou tento model neumožňoval. "Oboje jde vyřešit právě přidáním dalších technologií. Zhutňování například radličkou za pásem," řekla marketingová ředitelka Termsu Michaela Slavíček.
Robot má senzory, díky nimž zastaví, když vidí překážku, aby do něčeho nebo někoho nenarazil. Navíc okraj pole, který není vyznačen GPS, je jakoby mrtvá zóna. Kdyby tam zajel, vypne se. Senzory byly zpočátku tak citlivé, že když přijel blízko k sloupu zastavil, a pak ho musel člověk spustit. "Ale zároveň ho učíme, aby uměl některé překážky rozeznat sám. Když by před ním třeba přeběhla srna, zastaví, zkontroluje, že už je pryč a zase bude pokračovat,“ řekla Slavíček. Stalo se také, že najednou začal kličkovat. "Bylo to tím, že moje pole bylo přesně na milníku od GPS vysílačů, v Písku a v Táboře. A jak se to potkávalo, tak v jednu chvíli začal mezi nimi přepínat, a to ho mátlo. Terms to vyřešil zesilovačem,“ řekl Řeřicha.
Na základě těchto zkušeností technici Roboton Farmer vylepšuji softwarově i hardwarově k čím dál větší samostatnosti. "V současnosti si robot sám umí dojet do dokovací stanice a nabít se, doplnit si vodu, vše udělá pomocí ramene. Má speciální áčkový nástavec a na něj si dá nástroj, který potřebuje, například pro přípravu půdy, pro pletí nebo setí. Na vás je, abyste mu doplnil semínka do seček. Zatím sám si je nasypat neumí, ale výhledově věřím, že to taky může být jedna z funkcí, na které zapracujeme,“ řekla Slavíček.
Cílem dalšího vývoje tedy je, aby byl robot zcela autonomní. To znamená, že se mu zadá, aby vytvořil záhon například ředkviček. Vybral si k tomu nástavec, zasel a pak se o ně staral. Firma by chtěla v příštím roce stroje pronajímat už za peníze, přesnou částku neuvedla, ale odvíjela by se od velikosti pole, činností a vybavení robota.
Řeřicha začal s farmařením před čtyřmi lety, když mu bylo dvaadvacet let. Hledal změnu od práce v reklamě. Pole bylo v rodině, jako plodinu si vybral česnek. Na poli u Albrechtic nad Vltavou s plochou přes 700 hektarů zpočátku také pěstoval brambory, ale ty definitivně opustil. Česnek pěstuje na jednom hektaru, půda si po jeho sklizení musí odpočinout a získat živiny. Proto na jeho místě vysazuje třeba jetel, hořčici, řepku. Plodiny nesklízí, ale zaorá, chce jít cestou co nejvíce bio.
Firma Terms a.s. vznikla v roce 1991 a je dceřinou společností českého holdingu Budex. Zabývá se připojením k internetu, telekomunikací, elektroinženýrstvím, návrhem a výstavbou fotovoltaik, akumulačních systémů a preciznímu zemědělství.
