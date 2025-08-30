Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství
Na systém Isobus se připojují i přídavná zařízení za traktor, ať už jde o secí stroj, rozmetadlo nebo postřikovač. Satelitní navigace umožňuje i automatické řízení, kdy stroj zvolí optimální trasu po poli podle jeho tvaru i převýšení.
Oficiálně Zetor Řadu 6 přestavil letos v červnu, kromě prototypů už vyrobil první dva stroje. Systém pro precizní zemědělství není v základní výbavě modelu, ale lze jej už od výrobce dokoupit jako volitelné příslušenství.
Traktor se čtyřválcovým motorem se bude sestavovat v brněnské továrně, v příštím roce chce Zetor představit i Řadu 5 s výkonem 100 koní a za dva roky Řadu 7 se šestiválcovým motorem. Některé komponenty budou pro tyto řady společné.
Zetor Tractors předpokládá, že v letošním roce vyrobí v brněnské továrně 300 traktorů Řady 6 i modelů Major, v současné výrobní hale má prostor pro rozšíření výroby až na 2000 kusů ročně.
Tradiční brněnský výrobce traktorů prošel v posledních letech transformací, ukončil výrobu vlastních motorů i převodovek, výrobu stáhl do jedné haly, celý areál prodal developerské společnosti a zůstává v nájmu. V současnosti pracuje v továrně asi 150 lidí, loni 200 zaměstnanců kvůli ukončování výroby motorů a převodovek odešlo. Traktory s výkonem do 90 koní vyrábí Zetor v Indii a jsou určené pro jihoamerický, asijský i africký trh, traktory z Brna pak pro Evropu.
reklama