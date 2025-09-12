Technologická agentura ČR podpořila vznik AI k predikci provozních stavů čističek odpadních vod
Platforma TIVOR je navržená zejména pro menší čistírny s kapacitou do 10 000 ekvivalentních obyvatel. Systém vyhodnocuje data z kamer a čidel, tedy například průtoky, spotřebu energie nebo koncentraci kyslíku. Poté pomocí algoritmů strojového učení rozpoznává vznikající závady a doporučuje včasný servisní zásah. Výsledkem by tak měly být nižší náklady, méně havárií a vyšší provozní jistota.
"TIVOR je příkladem moderního a prakticky využitelného výsledku aplikovaného výzkumu. Přináší skutečný dopad do praxe, posiluje soběstačnost obcí a přispívá ke zlepšení životního prostředí," uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.
Cílem společnosti VODA CZ bylo vytvořit dostupné a efektivní řešení pro menší provozy. "Ty často nemají prostředky na sofistikované řízení nebo dostatek odborného personálu," řekla Kateřina Jílková, pražská oblastní ředitelka firmy VODA CZ.
Na vývoji TIVOR se významně podíleli také odborníci z Technické univerzity v Liberci, kteří přispěli znalostmi modelování a datové analýzy.
Společnost VODA CZ se specializuje na realizaci kompletních technologií vodohospodářských staveb. V současnosti ji podle jejího webu tvoří 50 kmenových zaměstnanců. Firma sídlí v Hořenicích u Jaroměře.
