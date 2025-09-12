https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ta-cr-podporila-vznik-ai-k-predikci-provoznich-stavu-cisticek-odpadnich-vod
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Technologická agentura ČR podpořila vznik AI k predikci provozních stavů čističek odpadních vod

12.9.2025 01:36 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
K predikci provozních stavů čističek odpadních vod má v budoucnu přispět nová platforma TIVOR, která bude využívat umělou inteligenci. Vytvářet má také obrazovou analýzu a zautomatizovat sledování. Vytvořila ji společnost VODA CZ. Finální výsledky projektu budou k dispozici v příštím roce. Vznik platformy podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) 9,5 miliony korun.
 
Mnohé české čističky odpadních vod se podle agentury potýkají s kritickými haváriemi, vysokými pokutami a přetíženou obsluhou. Nová platforma by jim tak mohla pomoci.

Platforma TIVOR je navržená zejména pro menší čistírny s kapacitou do 10 000 ekvivalentních obyvatel. Systém vyhodnocuje data z kamer a čidel, tedy například průtoky, spotřebu energie nebo koncentraci kyslíku. Poté pomocí algoritmů strojového učení rozpoznává vznikající závady a doporučuje včasný servisní zásah. Výsledkem by tak měly být nižší náklady, méně havárií a vyšší provozní jistota.

"TIVOR je příkladem moderního a prakticky využitelného výsledku aplikovaného výzkumu. Přináší skutečný dopad do praxe, posiluje soběstačnost obcí a přispívá ke zlepšení životního prostředí," uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Cílem společnosti VODA CZ bylo vytvořit dostupné a efektivní řešení pro menší provozy. "Ty často nemají prostředky na sofistikované řízení nebo dostatek odborného personálu," řekla Kateřina Jílková, pražská oblastní ředitelka firmy VODA CZ.

Na vývoji TIVOR se významně podíleli také odborníci z Technické univerzity v Liberci, kteří přispěli znalostmi modelování a datové analýzy.

Společnost VODA CZ se specializuje na realizaci kompletních technologií vodohospodářských staveb. V současnosti ji podle jejího webu tvoří 50 kmenových zaměstnanců. Firma sídlí v Hořenicích u Jaroměře.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Precizní zemědělství Foto: Depositphotos Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství Mrkev Foto: Depositphotos Autonomní robot na jihu Čech vypěstoval cibuli či mrkev Dron Foto: Tyler Olson Shutterstock Zlínský kraj přispěje na drony, které pomohou chránit mláďata při sečích

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 66

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 18

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 44

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 56

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 31

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist