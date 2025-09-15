Vědci žádají veřejnost o pomoc s pozorováním bělozubky tmavé na Chebsku
"Ačkoli jsme původně výzvu cílili na Karlovarsko, zapojili se občané z celé republiky. Díky těmto hlášením víme například, že bělozubka bělobřichá se rozšířila i na východ a severovýchod Čech, kde dříve zaznamenána nebyla, zatímco bělozubka šedá se na Chebsku vyskytuje jen výjimečně, přestože jinde v ČR patří k nejběžnějším druhům bělozubek," dodal Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary, které se připojuje k týmů vědců. Do terénu vyrážejí čtyři týmy.
"Ověříme dřívější lokality z let 2023 a 2024 a zaměříme se i na nové oblasti na východě současného rozšíření. Do terénu se s námi vydají i středoškolské studentky zapojené do projektu Otevřená věda AV ČR. Naučí se postupy sběru dat, práci v terénu a základní zpracování vzorků," řekla Fornůsková.
Přestože se bělozubka tmavá může v Česku vyskytovat více než deset let, pozornosti vědců unikala. Například se stále neví, jak rychle se šíří a jakým směrem. Experti také netuší, jak je na tom živočich ve vztahu k ostatním druhům. V Německu, Švýcarsku i Británii tato větší bělozubka vytlačuje původní druhy bělozubek a rejsků.
Zájemci, kteří by si rádi prohlédli bělozubku tmavou, budou mít příležitost v pátek 26. září v Muzeu Karlovy Vary, kde se uskuteční od 20:00 přednáška.
Vědci prosí veřejnost o zasílání fotografií nalezených bělozubek a rejsků s údaji o co nejpřesnější lokalitě, datu nálezu a sérii snímků – shora, z boku, zespodu a detail zadní končetiny vedle mince (pro měřítko). Tyto podklady výrazně zvyšují šanci na správné určení druhu i další vědecké využití. Zasílat fotografie s údaji lze na e-mail fornuskova@ivb.cz anebo honzamateju@seznam.cz.
V roce 2023 a 2024 byla bělozubka tmavá potvrzena na 40 různých místech ČR. Díky veřejnosti přibylo dalších osm oblastí. Bělozubka tmavá se od ostatních bělozubek liší tím, že je větší, má typický ředkvičkový zápach a načervenalé tóny v kožíšku.
