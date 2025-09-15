https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-zadaji-verejnost-o-pomoc-s-pozorovanim-belozubky-tmave-na-chebsku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci žádají veřejnost o pomoc s pozorováním bělozubky tmavé na Chebsku

15.9.2025 11:52 (ČTK)
Bělozubky připomínají rejsky, mají ale bílé zuby, viditelná ouška a na ocásku štětiny.
Bělozubky připomínají rejsky, mají ale bílé zuby, viditelná ouška a na ocásku štětiny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | M. Berroneau / AV ČR
Vědci vyrážejí na Chebsko pozorovat bělozubku tmavou, která je považována v Česku za poměrně nový druh. Podobně jako v předchozích letech žádají veřejnost o pomoc s pozorováním a fotografováním. Podzim a zima jsou pro pozorování bělozubky a příbuzných rejsků ideální, neboť se podobně jako myši stěhují do lidských obydlí. Uvedl to Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR (AV ČR). Podle dat se živočich vyskytuje v tuzemsku zatím pouze v Karlovarském kraji.
 
Bělozubky připomínají rejsky, mají ale bílé zuby, viditelná ouška a na ocásku štětiny. Poprvé bělozubku tmavou vědci zaznamenali v roce 2022 právě na Chebsku, od té doby ji v oblasti pravidelně monitorují. "Díky desítkám hlášení a fotografií od občanů jsme za poslední rok a půl potvrdili výskyt v Chebu, Ašském výběžku a v Kraslicích," uvedla vědkyně Alena Fornůsková z ústavu, která je v projektu mimo jiné zodpovědná za komunikaci s veřejností. Dosud nejseverněji se bělozubka tmavá objevila v Kraslicích.

"Ačkoli jsme původně výzvu cílili na Karlovarsko, zapojili se občané z celé republiky. Díky těmto hlášením víme například, že bělozubka bělobřichá se rozšířila i na východ a severovýchod Čech, kde dříve zaznamenána nebyla, zatímco bělozubka šedá se na Chebsku vyskytuje jen výjimečně, přestože jinde v ČR patří k nejběžnějším druhům bělozubek," dodal Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary, které se připojuje k týmů vědců. Do terénu vyrážejí čtyři týmy.

"Ověříme dřívější lokality z let 2023 a 2024 a zaměříme se i na nové oblasti na východě současného rozšíření. Do terénu se s námi vydají i středoškolské studentky zapojené do projektu Otevřená věda AV ČR. Naučí se postupy sběru dat, práci v terénu a základní zpracování vzorků," řekla Fornůsková.

Přestože se bělozubka tmavá může v Česku vyskytovat více než deset let, pozornosti vědců unikala. Například se stále neví, jak rychle se šíří a jakým směrem. Experti také netuší, jak je na tom živočich ve vztahu k ostatním druhům. V Německu, Švýcarsku i Británii tato větší bělozubka vytlačuje původní druhy bělozubek a rejsků.

Zájemci, kteří by si rádi prohlédli bělozubku tmavou, budou mít příležitost v pátek 26. září v Muzeu Karlovy Vary, kde se uskuteční od 20:00 přednáška.

Vědci prosí veřejnost o zasílání fotografií nalezených bělozubek a rejsků s údaji o co nejpřesnější lokalitě, datu nálezu a sérii snímků – shora, z boku, zespodu a detail zadní končetiny vedle mince (pro měřítko). Tyto podklady výrazně zvyšují šanci na správné určení druhu i další vědecké využití. Zasílat fotografie s údaji lze na e-mail fornuskova@ivb.cz anebo honzamateju@seznam.cz.

V roce 2023 a 2024 byla bělozubka tmavá potvrzena na 40 různých místech ČR. Díky veřejnosti přibylo dalších osm oblastí. Bělozubka tmavá se od ostatních bělozubek liší tím, že je větší, má typický ředkvičkový zápach a načervenalé tóny v kožíšku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Volavka bílá. Foto: Luboš Vaněk ČSOP 3x 30 dnů pro mokřady: Ve třetí etapě pozorujeme mokřadní ptáky Lesy na Liberecku obohatí desetitisíce nových stromků Foto: Jakub Trsek Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Již jedenáctý rok: Nadace vysadí na Liberecku dalších 46 790 stromků Motýl Foto: Jakub Cibík Skupina JARO Motýli mizí z české krajiny. Za 60 let jsme přišli o téměř 20 druhů, desítky dalších balancují na hraně

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 82

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 81

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 38

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 9
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist