Vědci ze zlínské univerzity dokončují software, který umožní sledovat dopady klimatických změn v regionech
Zlínští vědci spolupracují se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, konkrétně Materiálovotechnologickou fakultou se sídlem v Trnavě. Pracují se snímky z družic Sentinel-2 v evropském programu Copernicus řízeném Evropskou kosmickou agenturu a Evropskou komisí. Data jsou veřejně dostupná a zdarma.
"Získané snímky umožňují výpočet takzvaného NDVI indexu – jednoduchého ukazatele kondice vegetace. Díky sledování jeho vývoje v čase lze přesně určit, kde se stav zeleně zhoršuje, kde hrozí kritické sucho a kde je potřeba zásah veřejné správy," uvedl spoluřešitel projektu Jakub Trojan z Fakulty logistiky a krizového řízení UTB.
Hlavním výstupem bude on-line software, kde si uživatel vybere konkrétní lokalitu na mapě a získá přehled o vývoji vegetace v posledních letech. "V pilotní fázi jsou již dostupná data pro vybraná města ve Zlínském kraji, například Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a krajská města západního Slovenska," uvedla mluvčí. Vědci chtějí výsledky prezentovat na konci května na odborné konferenci v Trnavě. "Naším cílem je zpřístupnit komplexní satelitní data tak, aby byla využitelná i pro běžnou praxi veřejné správy. Chceme starostům i veřejnosti nabídnout nástroj, který jim pomůže lépe porozumět tomu, co se děje s jejich krajinou, a umožní jim na tyto změny včas reagovat," uvedl Trojan.
