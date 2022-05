Vedení KLDR poslalo lidi z kanceláří do zemědělství do boje se suchem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pro KLDR dlouhodobě představují nebezpečí sucha a záplavy, protože nemá vybudované zavlažovací systémy a další infrastrukturu .

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lidé v Severní Koreji pracující běžně v továrnách a kancelářích byli vysláni do venkovských oblastí, aby se zapojili do boje proti se suchem, informovala státní média. V izolované komunistické zemi panují obavy z nedostatku potravin.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un podle agentury Reuters vyzval k zavedení opatření, která by zlepšila špatnou situaci kolem zásobování potravinami. Do ní se země dostala kvůli pandemii covidu-19 a tajfunům. Pro KLDR dlouhodobě představují nebezpečí sucha a záplavy, protože nemá vybudované zavlažovací systémy a další infrastrukturu a případné závažné přírodní katastrofy mohou ohrozit její ekonomiku, na kterou doléhají mezinárodní sankce i to, že se prakticky zastavil obchod.

Severokorejský deník Rodong sinmun napsal, že vládní úředníci a pracovníci z kanceláří a továren pomohli zemědělcům v celé zemi a podíleli se na rozdělování čerpadel a rozvoji vodních zdrojů v oblastech, jež bývají zasažené suchem. Severně od Pchjongjangu budovali vodní nádrže, aplikovali hnojiva na rostliny a postarali se o to, že traktory a nákladní auta dovezly vodu do zemědělských podniků.

Severokorejský meteorologický ústav tento týden varoval, že bude až do začátku příštího týdne pokračovat suché počasí. Minulý týden informoval, že průměrná teplota v dubnu byla o 2,3 stupně Celsia vyšší než obvykle a spadlo jen 44 procent běžného množství srážek.

Organizace Spojených národů v březnu vyzvala Pchjongjang, aby otevřel hranice pro humanitární pracovníky a dovoz potravin. OSN upozornila, že kvůli prohlubující se izolaci KLDR mohou lidé v této zemi hladovět.

Světový potravinový program (WFP) už před pandemií upozorňoval, že více než 40 procent obyvatel Severní Koreje trpí podvýživou a potřebuje humanitární pomoc.

reklama