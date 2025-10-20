https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedenim-prazske-zoo-radni-docasne-poverili-vedouciho-odboru-ochrany-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vedením pražské zoo radní dočasně pověřili vedoucího odboru ochrany prostředí

20.10.2025 23:02 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Kateřina Hlavatá / Flickr
Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom městští radní. Od 1. prosince by se vedení příspěvkové organizace měl ujmout některý z jejích zaměstnanců, aby se Kyjovský mohl vrátit k práci v odboru. Na tiskové konferenci to řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Současný šéf zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou. Příspěvkovou organizaci zatím vedou náměstkyně Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová.
 
Radní zároveň rozhodli, že Komrsková má do konce listopadu radě předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele. Magistrát také plánuje audit vnitřních vztahů v zoo, na jejichž základě podnikne kroky vedoucí k ozdravení atmosféry mezi zaměstnanci.

"Pověřili jsme řízením na dobu jednoho měsíce pana Kyjovského, který je ředitelem odboru ochrany prostředí. Je skvělou volbou, z pozice ředitele odboru zná zoo dobře. Naším cílem je stabilizovat prostředí, aby se zaměstnanci cítili dobře a mohli v práci pro zoo pokračovat," uvedla Komrsková. Doplnila, že v listopadu bude vybrán jeden zaměstnanec zoo, který organizaci povede do nástupu nového ředitele. Kyjovský se od prosince vrátí k práci na odboru.

"Děkuji radním za důvěru, má role v celém procesu předání agendy novému vedení je pouze dočasná a technická. Všechna strategická rozhodnutí budou náležet novému vedení. Věřím, že pražská zoo svou atraktivitou přitáhne kvalitního člověka na ředitelský post," uvedl Kyjovský.

Výběr nového ředitele musí podle předsedy pražské buňky hnutí ANO Ondřeje Prokopa proběhnout rychle, profesionálně a transparentně. "Budeme požadovat našeho zástupce za opozici ve výběrové komisi, abychom měli jistotu, že Piráti nevyberou na poslední rok jejich vlády zase někoho zcela nekompetentního, kdo by naši úžasnou ZOO ohrozil," sdělil Prokop.

Někteří zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září.

Server Seznam Zprávy později informoval o rezignaci náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru pražské zoo Šárky Novákové. Přinesl svědectví několika jejích podřízených, podle kterých se stejně jako Bobek dopouštěla šikany.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

