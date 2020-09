Velcí bílí žraloci jsou u pobřeží JAR chránění. Přesto se tu stávají minulostí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zátoka False Bay, vzdušnou čarou pětadvacet kilometrů od Kapského města, patřila ještě nedávno k hlavním „Žraločím metropolím“ světa. Za příhodných podmínek se tu na minimální ploše vyskytovalo až 200 velkých bílých žraloků. Jejich počty ale v posledních letech dramaticky klesaly a letos tu nebyl k vidění žádný. Proč, když tu požívají mimořádné ochrany? O tom píše Guardian

Neradostný vývoj regionální početnosti žraloků potvrzuje mořská bioložka ze Stellenbosch University, Sandra Andreotti, která monitoringu jejich populací zasvětila poslední dekádu. Práce by to teoreticky měla být radostná, protože od roku 1991 tu žraloci byli prohlášeni za chráněný druh. Očekávaný nárůst jejich početnosti se ale nekonal. V roce 2012 se jí podél celého jihoafrického pobřeží podařilo lokalizovat optimistický počet 522 exemplářů velkého bílého žraloka, ale od té doby jich jenom ubývá. „Nemůžete totiž chránit predátora, aniž byste nechránili jeho zdroj potravy. Žraloci nejsou sardinky, rozmnožují se velmi pomalu,“ říká.

Její poznámka o sardinkách souvisí s nejpravděpodobnější příčinou vymizení žraloků. Sardinky jsou tu totiž hojně loveny, s pomocí stále intenzivnějších technologií a dlouhých vlečných sítí. Takže pro žraloky, byť sebelépe chráněné, už nejspíš není v moři u jihu Afriky dostatek potravy. „Jistě, že se dá dál rybařit. Ale je třeba to dělat udržitelně. Jinak tím brzy nepřijedeme jen o sardinky, ale i žraloky,“ dodává Andreotti. Ztráta pro mořský ekosystém by to byla zásadní a neblaze by dopadla i na lidské podnikání na souši.

Turistické lákadlo představované pozorováním žraloků ve False Bay je totiž součástí balíčku cestovního ruchu, který ročně generuje 2 miliardy dolarů. Nikdo si netroufne odhadnout, o kolik by se tento objem peněz ztenčil, kdyby z programu vymizeli velcí bílí. Přeci jen, na tradiční kuchyni, dobré víno a výjezd do safari zase tolik lidí neutáhnete. Ve False Bay jsou stále ještě přítomny jiné druhy žraloků, ale ty zásadní trojúhelníkovité hřbetní ploutve na hladině tu momentálně chybí. Existují samozřejmě alternativní vysvětlení jejich absence. Kromě rušivé přítomnosti dlouhých ochranných sítí podél pláží ještě například to, že se tu v sezóně zabydlely dvě kosatky. Se kterými si žraloci nerozumí. Jsou totiž jejich kořistí.

Přečtěte si také | Proč potřebujeme žraloky? Jací doopravdy jsou a jak nás filmy klamou?

reklama