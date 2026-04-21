Velryba Timmy dál bojuje o život, záchranáři se bojí poklesu vody
Záchranáři dopoledne začali kolem velryby a pod ní stříkat vodu tlakovou hadicí ve snaze zabánit tomu, aby opět uvázla na mělčině kvůli klesající hladině v zátoce. Ministr Backhaus, který podle svého vyjádření strávil na místě v rybářské lodi noc na dnešek, médiím řekl, že vzhledem k hmotnosti velryby bude patrně potřeba zapojit i větší techniku.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu, velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Tam ležel téměř tři týdny, než v pondělí ráno dokázal vyplout z mělčiny do zátoky, kde se zastavil.
Dobrovolníci se chystali vyhloubit koryto, velrybu následně nadzdvihnout pomocí vzduchem naplněného polštáře, dostat ji na plachtu a pak k ní připojit pontony a odtáhnout do Severního moře, případně až do Atlantiku. Včera přišel na řadu "plán B". K velrybě vyrazily čluny, které ji měly doprovodit do Severního moře. Jelikož ale velryba zůstala ležet nedaleko místa, na kterém byla téměř tři týdny, uvažuje se, že se tým záchranářů opět vrátí k původnímu plánu s plachtou a pontony.
Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.
