Velryba Timmy dál bojuje o život, záchranáři se bojí poklesu vody

21.4.2026 16:23 | SCHWERIN (ČTK)
Ilustrační foto
Němečtí záchranáři se i dnes pokoušejí pomoci velrybě, která se v mělkých vodách mořské zátoky u severoněmeckého pobřeží snaží dostat na otevřené moře. Záběry záchranné akce živě přenáší řada německých médií. Přesný stav mladého keporkaka pojmenovaného Timmy podle médií aktuálně nelze zjistit. Ministr životního prostřední spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus uvedl, že je kytovec v kritickém stavu, stále má však naději na přežití.
 
Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se včera ráno dokázala vyprostit a vyplula do zátoky. Zhruba po dvou hodinách se ale opět zastavila a zůstala ležet na místě opodál. Mladý keporkak se ráno vyprostil zřejmě díky zvýšené hladině Baltského moře a možná i korytu, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete. Později ale začala hladina vody opět klesat.

Záchranáři dopoledne začali kolem velryby a pod ní stříkat vodu tlakovou hadicí ve snaze zabánit tomu, aby opět uvázla na mělčině kvůli klesající hladině v zátoce. Ministr Backhaus, který podle svého vyjádření strávil na místě v rybářské lodi noc na dnešek, médiím řekl, že vzhledem k hmotnosti velryby bude patrně potřeba zapojit i větší techniku.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu, velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Tam ležel téměř tři týdny, než v pondělí ráno dokázal vyplout z mělčiny do zátoky, kde se zastavil.

Dobrovolníci se chystali vyhloubit koryto, velrybu následně nadzdvihnout pomocí vzduchem naplněného polštáře, dostat ji na plachtu a pak k ní připojit pontony a odtáhnout do Severního moře, případně až do Atlantiku. Včera přišel na řadu "plán B". K velrybě vyrazily čluny, které ji měly doprovodit do Severního moře. Jelikož ale velryba zůstala ležet nedaleko místa, na kterém byla téměř tři týdny, uvažuje se, že se tým záchranářů opět vrátí k původnímu plánu s plachtou a pontony.

Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.

