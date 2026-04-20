Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala osvobodit a plave zátokou

20.4.2026 08:19 | SCHWERIN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Lze to vidět na živých záběrech, které přenáší řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
 
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě tak ležel téměř tři týdny.

Velryba dnes dokázala vyplout z mělčiny krátce po sedmé hodině ranní. Následně několikrát změnila směr. Z mělčiny, na které v březnu uvázla, se velryba dokázala dostat zřejmě díky zvýšené hladině moře. Pomoci mohlo i koryto, které před ní vyhloubila soukromá iniciativa financovaná dvěma podnikateli: chovatelkou koní Karin Walterovou-Mommertovou a zakladatelem řetězce s elektronikou Media-Markt Walterem Gunzem. Iniciativa dostala povolení pokusit se o záchranu velryby minulý týden poté, co úřady všechny pokusy vzdaly.

Dobrovolníci původně chtěli vyhloubit koryto, velrybu následně nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře, dostat ji na plachtu a pak k ní připojit pontony a odtáhnout do Severního moře, případně až do Atlantiku. Nyní bude zřejmě na řadě "plán B", který počítá s vysláním lodí, které by zvíře doprovodily do Severního moře.

Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.

Jaromír Mrhal

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
