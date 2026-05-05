Velryba vyproštěná z mělčiny na severu Německa podle odborníků nejspíš uhynula

5.5.2026 18:59 (ČTK)
Ilustrační foto
Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. V tiskové zprávě to dnes uvedli odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy. Jeho osud v posledních týdnech poutal pozornost veřejnosti v Německu i zahraničí.
 
Odborníci na mořskou biologii z muzea v severoněmeckém Stralsundu uvedli, že velryba byla prokazatelně spatřena naposledy v sobotu 2. května v 9:24. Snímky tehdy pořídil dron. "Pak už nejsou k dispozici žádné další nezávisle ověřitelné informace o pobytu či zdravotním stavu zvířete," uvedli. Protože byl keporkak po týdnech strávených na mělčině v Baltském moři extrémně oslabený, předpokládají experti, "že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat". Velmi pravděpodobně tak podle zástupců muzea velryba už nežije.

Mladého keporkaka přezdívaného Timmy, který v březnu několikrát uvázl na baltském pobřeží na severu Německa, vyprostila soukromá iniciativa z mělčiny u ostrova Poel minulý týden v úterý. Na nákladním člunu jej pak odvezla do zálivu Skagerrak mezi Norskem, Švédskem a Dánskem a v sobotu vypustila. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Timmy ale přinejmenším od začátku března plul v Baltu.

Soukromá iniciativa, která jej vyprostila a vypustila, poskytla jen velmi málo podrobností k tomu, jak přesně se velryba dostala zpět do moře. O sledovacím zařízení, které mělo být na velrybě připevněno, zveřejňovala iniciativa rozporuplné informace. "Aby mohla záchranná mise dokázat, že byla úspěšná, je zásadní, aby zveřejnila následující informace: přesný model sledovacího zařízení, místo a způsob jeho upevnění na velrybě s fotografickou dokumentací, kompletní surová data a přístup k živému přenosu," vyzvali odborníci z Německého muzea moře. Dodali, že je to nejen ve veřejném a vědeckém zájmu, ale i v zájmu samotné soukromé iniciativy.

Také ministerstvo životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, ve které velryba naposledy uvázla, uvedlo, že nemá navzdory předchozí dohodě k dispozici žádná data o stavu a pohybu velryby. Ministr Till Backhaus vyzval dnes soukromou iniciativu, aby co nejrychleji data poskytla a zodpověděla všechny otázky.

Záchrannou akci financovali chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady v dubnu všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerovaly. Ve společném prohlášení oba podnikatelé o víkendu uvedli, že se distancují "výslovně od událostí a způsobu, jakým k vypuštění velryby došlo". Posádka remorkéru, který nákladní člun s velrybou odtáhl do Severního moře, tvrdí, že se vše odehrálo po konzultaci s vedením soukromé iniciativy. Podle některých členů týmu ale bylo v plánu odvézt kytovce mnohem dál.

Odborníci na mořskou biologii celou záchrannou akci kritizovali dlouhodobě. Byli proti tomu, aby se s velrybou uvázlou na mělčině vůbec manipulovalo. Chtěli jí poskytnout jen paliativní péči a nechat uhynout na mělčině.

Jaromír Mrhal

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Karel Zvářal

5.5.2026 19:32
Seriál rozporuplných informací pokračuje. Keporkak vypuštěn v 8,45 a v 9,24 "plaval správným směrem". Takže neutonul, a pokud nebyl pro/následován a neznáme podrobnosti o umístění GPS-ky, nejde dělat jednoznačné závěry. Skuteční odborníci by Tima ožíraného zaživa racky nechali utratit, kecy o týrání při vysvobození jsou jen odvar toho, co si od létajících predátorů vytrpěl. A souhlas s tím, že sledovací zařízení mělo vypadat jinak, resp klidně by unesl i dvě, tj jedno, které se po několika dnech uvolní. Možná příště...
Slavomil Vinkler

5.5.2026 19:38 Reaguje na Karel Zvářal
Oni ty bestie umí ožírat keporkaky i kolem kalifornie zejména mladé.
Slavomil Vinkler

5.5.2026 19:39 Reaguje na Karel Zvářal
Amaterizmus. Asi jako "záchrana" losů v brně *oba (tři?) uhynuli.
Karel Zvářal

5.5.2026 19:45 Reaguje na Slavomil Vinkler
To mi připomíná začátky sledovacích batůžků. Naši tři čápi černí (označil Lubomír P.) doletěli do Afriky a zpět bez úhony, v Belgii žádné ze tří označených neopustilo území státu. Jména těch "odborníků" se nikde neobjevila...
