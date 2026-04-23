Velrybu uvázlou na severu Německa chtějí nyní ochranáři odvézt nákladním člunem

23.4.2026 11:51 | SCHWERIN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
K záchraně velryby uvázlé na severu Německa chtějí nyní ochranáři využít nákladní člun, který je možné zčásti zaplavit vodou. Dřívější plán na přeložení velryby na plachtu s pontony zavrhli. Keporkak, který leží u ostrova Poel v Baltském moři, se podle policie stále hýbe a dýchá.
 
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.

V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách se ale znovu zastavila na místě opodál. Úřady pokusy o její záchranu vzdaly, umožnily ale soukromé iniciativě financované dvěma podnikateli spustit vlastní akci. Členové soukromého týmu původně plánovali, že vyhrabou u velryby koryto, dostanou ji na plachtu, ke které připevní pontony, a následně ji odtáhnou do Severního moře, případně až do Atlantiku. Tento koncept ale změnili. Nyní chtějí ochranáři Timmyho naložit na nákladní člun, který lze částečně zaplavit vodou. Patnáct metrů široký člun by pak odtáhly do Atlantiku remorkéry. Nákladní člun už vyrazil z Hamburku. Kdy připluje k Wismaru, zatím není jasné. Jet ale může jen rychlostí pěti uzlů, tedy asi devíti kilometrů za hodinu.

V záchranném týmu, který financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz, podle německých médií v posledních dnech panují spory. Několik členů tým opustilo, včetně odbornice na velryby, která přiletěla z Havaje. Nově by součástí týmu měli být odborníci, kteří stáli mimo jiné za akcí Free Willy (Zachraňte Willyho). Dosáhli toho, že se kosatka Keiko, která ztvárnila titulní roli ve slavném filmu z roku 1993, dostala z akvária do volného moře. Rok a půl po vypuštění nicméně zvíře uhynulo.

Řada odborníků, kteří se dlouhodobě věnují velrybám, žádá, aby lidé nechali nyní Timmyho především v klidu. Podle mořského biologa Fabiana Rittera je pochopitelné, že lidem není osud velryby lhostejný, měli by ji ale nechat uhynout. Dva a půl kilogramu ryb, které dostal v úterý, keporkak nepozřel. "Celou noc byl na stejném místě. Nebyl tolik aktivní," uvedla dnes ráno vodní policie k Timmyho stavu.

Velké kritice čelí kvůli případu ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus, který je ministrem zemské vlády nepřetržitě od roku 1998. Podle svých slov se stal terčem výhrůžek, protože zastavil úřední pokusy o záchranu zvířete a soukromou iniciativu pouze trpí. Backhaus chce vyvodit z Timmyho případu i politické důsledky, protože se domnívá, že podobné případy budou stále častější. Chce posílit struktury pro záchranu uvázlých velryb. Meklenbursko-Přední Pomořansko čekají v září zemské volby a podle některých médií by mohl boj o osud velryby (německy Walkampf) ovlivnit i předvolební kampaň (německy Wahlkampf).

Jaromír Mrhal

