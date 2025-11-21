https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/verejna-mista-v-sirsim-centru-plzne-budou-bez-popelnic-rika-novela-vyhlasky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Veřejná místa v širším centru Plzně budou bez popelnic, říká novela vyhlášky

21.11.2025 12:30 | PLZEŇ (ČTK) | Václav Prokš
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Veřejná prostranství v širším centru Plzně budou od ledna bez popelnic. Podle novely odpadové vyhlášky je musí z těchto míst odstranit podnikatelé a právnické osoby. Dosud měli tuto povinnost pouze občané a společenství vlastníků bytů, a to od roku 2018. Úpravu vyhlášky, která má pomoci zajistit čisté centrum, schválili zastupitelé. ČTK to řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Plzeň se tak podle něj stane prvním městem v ČR, kde bude centrum bez popelnic, u nichž by se mohl hromadit odpad, který znečišťuje veřejná prostranství.
 
"Od nového roku tedy bude bez popelnic na veřejném prostranství centrum města, území Americké ulice a jejího okolí, lokality na Roudné, Petrohradu-sever, Petrohradu-jih a Jižní Předměstí," uvedl Bosák. Podle něj novela narovnala povinnosti vlastníků nemovitostí. "Od roku 2018 se povinnost vymístit z veřejného prostranství nádoby na odpad vztahovala jen na občany-majitele nemovitostí a společenství vlastníků. Stávalo se, že na jedné adrese někteří museli popelnice uklízet, zatímco firmy je tam nechávaly," řekl náměstek primátora. Přitom právě popelnice jsou často zdrojem nepořádku, neboť k nim lidé odkládají odpad. Díky novele vyhlášky ubude míst, kde by mohly vznikat černé skládky, řekl.

Popelnice mohou být před domy jen v den svozu odpadu. Novelu vyhlášky radnice konzultovala s ministerstvem vnitra a s právní komisí města, které potvrdily, že je v souladu se zákonem.

Povinnost odstranit popelnice z veřejného prostranství pro občany a společenství vlastníků platí od června 2018 v 75 ulicích centra. Popelnice mohou přistavovat na chodník pouze v den svozu odpadu a týž den do půlnoci je musí uklidit. Město vyhlášku zavedlo, aby se vypořádalo s nepořádkem u popelnic. "Uklízení nádob do domů se osvědčilo, a tak teď město povinnost rozšiřuje i na podnikatele a firmy, uvedl Bosák.

"Stává se nám, že v celé ulici, kde je krásně uklizeno, nám zůstává jedna nebo dvě nádoby. V některých lokalitách, třeba u Jižního Předměstí, se po domluvě s firmou podařilo odstranit nádoby z veřejného prostoru. Jinde se to ale nedaří, a proto přistupujeme k novele, která tu povinnost zandavat nádoby v dotčené oblasti rozšiřuje i na osoby podnikající," dodal.

Václav Prokš
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

