Veřejná místa v širším centru Plzně budou bez popelnic, říká novela vyhlášky

Veřejná prostranství v širším centru Plzně budou od ledna bez popelnic. Podle novely odpadové vyhlášky je musí z těchto míst odstranit podnikatelé a právnické osoby. Dosud měli tuto povinnost pouze občané a společenství vlastníků bytů, a to od roku 2018. Úpravu vyhlášky, která má pomoci zajistit čisté centrum, schválili zastupitelé. ČTK to řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Plzeň se tak podle něj stane prvním městem v ČR, kde bude centrum bez popelnic, u nichž by se mohl hromadit odpad, který znečišťuje veřejná prostranství.
"Od nového roku tedy bude bez popelnic na veřejném prostranství centrum města, území Americké ulice a jejího okolí, lokality na Roudné, Petrohradu-sever, Petrohradu-jih a Jižní Předměstí," uvedl Bosák. Podle něj novela narovnala povinnosti vlastníků nemovitostí. "Od roku 2018 se povinnost vymístit z veřejného prostranství nádoby na odpad vztahovala jen na občany-majitele nemovitostí a společenství vlastníků. Stávalo se, že na jedné adrese někteří museli popelnice uklízet, zatímco firmy je tam nechávaly," řekl náměstek primátora. Přitom právě popelnice jsou často zdrojem nepořádku, neboť k nim lidé odkládají odpad. Díky novele vyhlášky ubude míst, kde by mohly vznikat černé skládky, řekl.
Popelnice mohou být před domy jen v den svozu odpadu. Novelu vyhlášky radnice konzultovala s ministerstvem vnitra a s právní komisí města, které potvrdily, že je v souladu se zákonem.
Povinnost odstranit popelnice z veřejného prostranství pro občany a společenství vlastníků platí od června 2018 v 75 ulicích centra. Popelnice mohou přistavovat na chodník pouze v den svozu odpadu a týž den do půlnoci je musí uklidit. Město vyhlášku zavedlo, aby se vypořádalo s nepořádkem u popelnic. "Uklízení nádob do domů se osvědčilo, a tak teď město povinnost rozšiřuje i na podnikatele a firmy, uvedl Bosák.
"Stává se nám, že v celé ulici, kde je krásně uklizeno, nám zůstává jedna nebo dvě nádoby. V některých lokalitách, třeba u Jižního Předměstí, se po domluvě s firmou podařilo odstranit nádoby z veřejného prostoru. Jinde se to ale nedaří, a proto přistupujeme k novele, která tu povinnost zandavat nádoby v dotčené oblasti rozšiřuje i na osoby podnikající," dodal.
