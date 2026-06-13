Veselí nad Moravou chce v okolí města vysázet až 16 000 stromů a keřů
13.6.2026 00:33 | VESELÍ VESELÍ NAD MORAVOU (ČTK)
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Foto | KHAIRIL FAIZI / Flickr
Dřeviny nahradily dříve intenzivně zemědělsky využívanou krajinu. "To, že se daří realizovat takhle rozsáhlé úpravy, je díky tomu, že město před 15 lety dokončilo pozemkové úpravy. Projektanti, kteří je zpracovávali, od samého začátku počítali s tvorbou biokoridorů," uvedl starosta.
Druhá etapa výsadby by měla podle starosty začít na podzim letošního roku. Na ploše asi sedmi hektarů v okolí Radošova vzniknou nová stromořadí a luční porosty. Třetí etapa zahrnuje výsadbu na skoro 12 hektarech na pravém břehu řeky Moravy, Začít by měla příští rok na jaře.
"Odhadované náklady na všechny tři etapy jsou asi 60 milionů korun. Realizaci projektu umožnily peníze z evropských dotací, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí," doplnil Kolář.
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