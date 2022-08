Veterináři odstranili zanícený kel slonici Madhubale z Karáčí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pakistan's Madhubala elephant gets relief after years of dental pain | Reuters pic.twitter.com/qJfiGxs0ze — Naila Inayat (@nailainayat) August 18, 2022

Šestnáctiletou slonici Madhubalu z pákistánského Karáčí už nebude bolet zub. Osmičlenný tým z organizace ochránců přírody Four Paws ji tento týden uspal a vyvrtal kel, který ji bolel několik let. Píše o tom agentura Reuters.

Slonici, pojmenované po známé indické herečce, zakryli oči a přivázali nohy k postranním tyčím, které ji podpíraly, zatímco byla pod sedativy.

Veterináři si museli vzít na pomoc vrtačky a další velké chirurgické nástroje, aby byli schopní odstranit zanícený kel, který byl už poškozený a vyprostit se dal jenom po částech.

"Po tak dlouhém zánětu je tkáň tak křehká a tenká, že není možné to vytáhnout vcelku, láme se to," řekla veterinářka Marina Ivanovová, když byl kel venku.

Endoskopické vyšetření před zákrokem ukázalo, že vnitřní část klu měří 31 centimetrů. "Teď je důležité zaměřit se na léčbu po zákroku, po odstraněném klu zůstane velká otevřená rána, bude nutné ji každodenně čistit," řekla Ivanovová. O Madhubalu bude po operaci pečovat zoo v Karáčí. Madhubala byla jako slůně odchycena v Tanzanii, odloučena od matky a převezena před 14 lety do Pákistánu.

"Jsme šťastní, že se podařilo poprvé provést takový zákrok v této zoo na stojícím zvířeti, které nebylo pod celkovou anestezií. Pro tohoto slona by to bylo nebezpečné a mohlo by to skončit jeho smrtí, to jsme nechtěli," řekl Amir Chalíl, který tým veterinářů vedl.

Jeho skupina se musí postarat ještě o dva africké slony, kteří žijí v Karáčí. Podle Chalíla jsou v lepším stavu než Madhubala, mají potíže s nohama, ale léčba už začala před dvěma měsíci.

