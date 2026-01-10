https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rokycanska-zachranna-stanice-loni-prijala-553-zvirat.66-procent-se-vratilo-do-prirody
Rokycanská záchranná stanice loni přijala 553 zvířat. 66 procent se vrátilo do přírody

10.1.2026 17:39 | ROKYCANY (ČTK)
Netopýr rezavý.
Celkem 553 volně žijících zvířat 59 druhů přijala loni do péče záchranná stanice živočichů, která působí při Českém svazu ochránců přírody Rokycany. Předloni se rokycanští zvířecí záchranáři postarali o 631 volně žijících zvířat v nouzi. Stanice působí na území okresů Rokycany a Beroun a také Hořovic od roku 1990 a za 35 let činnosti její péčí prošlo 11 700 živočichů, především ptáků, řekl ČTK vedoucí stanice Pavel Moulis.
 
Z loni přijatých zvířat mohli záchranáři 362 jedinců, tedy 66 procent, vypustit zpět do volné přírody. Bylo to přímé vypuštění dospělých, adopce mláďat pěstounským rodičům stejného druhu nebo metoda volného letu, která se osvědčuje především u vypouštění dravců. Do dalšího chovu či držení předala stanice sedm zvířat a 184 se jich i přes veškerou péči nepodařilo zachránit, řekl Moulis. Většina přijatých zvířat, celkem 347, byla ze středních Čech.

"Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice častá jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice," řekl Moulis. Zvířata se do stanice dostávají třeba i po pádech do různých prostor či při vysílení organismu. Z loni přijatých zvířat bylo 41 procent mláďat, 30 procent zraněných zvířat, procento případů představovali vyčerpaní živočichové a 28 procent odchyty.

K vzácnějším druhům, o které se loni rokycanští zvířecí záchranáři postarali, byla například husa velká, chřástal vodní, sokol stěhovavý, vrána obecná černá či vydra říční. Nejčastějšími pacienty léčebného zařízení byli netopýři rezaví, kosi, ježci, poštolky a sýkory koňadry. Kromě péče o zraněná zvířata záchranáři uskutečnili deset transferů zvířat z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo kde komplikují soužití s lidmi. Byly to na jaře přenosy obojživelníků a pak přenosy netopýrů rezavých.

Hlavním posláním stanice je záchrana a léčení zraněných a handicapovaných volně žijících zvířat a jejich návrat do přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy. V zimě pečuje o hibernující zvířata a hospitalizuje vyčerpané vyhladovělé jedince. Ochránci přírody ze stanice sestavují páry z trvale handicapovaných zvířat, v zajetí je rozmnožují a mláďata vypouštějí a podílejí se tak na záchranných chovech vzácných živočichů. Pomáhají také hledat a odstraňovat překážky, o které se zvířata v přírodě často zraňují. Pracují také na osvětě. V Plzeňském kraji jsou záchranné stanice živočichů kromě Rokycan ještě v Tachově, Spáleném Poříčí a v Plzni.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
