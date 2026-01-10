Rokycanská záchranná stanice loni přijala 553 zvířat. 66 procent se vrátilo do přírody
"Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice častá jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice," řekl Moulis. Zvířata se do stanice dostávají třeba i po pádech do různých prostor či při vysílení organismu. Z loni přijatých zvířat bylo 41 procent mláďat, 30 procent zraněných zvířat, procento případů představovali vyčerpaní živočichové a 28 procent odchyty.
K vzácnějším druhům, o které se loni rokycanští zvířecí záchranáři postarali, byla například husa velká, chřástal vodní, sokol stěhovavý, vrána obecná černá či vydra říční. Nejčastějšími pacienty léčebného zařízení byli netopýři rezaví, kosi, ježci, poštolky a sýkory koňadry. Kromě péče o zraněná zvířata záchranáři uskutečnili deset transferů zvířat z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo kde komplikují soužití s lidmi. Byly to na jaře přenosy obojživelníků a pak přenosy netopýrů rezavých.
Hlavním posláním stanice je záchrana a léčení zraněných a handicapovaných volně žijících zvířat a jejich návrat do přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy. V zimě pečuje o hibernující zvířata a hospitalizuje vyčerpané vyhladovělé jedince. Ochránci přírody ze stanice sestavují páry z trvale handicapovaných zvířat, v zajetí je rozmnožují a mláďata vypouštějí a podílejí se tak na záchranných chovech vzácných živočichů. Pomáhají také hledat a odstraňovat překážky, o které se zvířata v přírodě často zraňují. Pracují také na osvětě. V Plzeňském kraji jsou záchranné stanice živočichů kromě Rokycan ještě v Tachově, Spáleném Poříčí a v Plzni.
