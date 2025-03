Veterinární správa eviduje více stížností na prodej psů s podlomeným zdravím

pavel peregrin 28.3.2025 20:48

To je těžké. Pokud někdo chce "ušetřit", dost často mnohem víc za veta vydá. A veterinář je dnes výnosné zaměstnání, myslím tím vet. psů, koček a malých mazlíčků. Je fakt, že ani mnohé standardní chovné stanice nejsou to pravé ořechové, ale přece jen pes s původem je mnohem větší zárukou. Ale holt to něco stojí. Např. takový slušný labrador se dnes pohybuje okolo 25-30 tisíc za štěně. Pokud mi někdo nabídne labroše za desítku, tak i za tyto peníze do toho nepůjdu, natož za pět! Jenže ono je také potřeba o tom něco vědět a ne naletět na první inzerát. Dojedu za chovatelem, prohlédnu si, kde a v čem psi žijí a solidní chovatel mi bez problémů ukáže matku. Pokud ne, nejdu do toho. A kecy o nadpočetných štěňatech bez papíru jsou opravdu jen kecy.

Odpovědět