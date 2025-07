Většina států EU včetně Česka žádá změny v nařízení o odlesňování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Většina členských států EU, včetně Česka, požaduje další změny v hojně diskutovaném nařízení o odlesňování. Vyplývá to z dopisu, který má ČTK k dispozici, zaslaného předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Dopis podepsal i český ministr zemědělství Marek Výborný a své podpisy připojilo dalších 17 ministrů nynější sedmadvacítky."Nařízení ve své současné podobě dostatečně nezohledňuje země s účinnými zákony na ochranu lesů a zanedbatelným rizikem odlesňování," stojí v dopise. "Místo toho, aby se nařízení zaměřovalo na odlesňování tam, kde je riziko nejvyšší, ukládá zemím, kde je odlesňování prokazatelně nevýznamné, nepřiměřené byrokratické povinnosti," dodává dokument.

Původně mělo nařízení platit již od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla posunutí platnosti o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla by měla platit od 30. prosince 2025.

Odložené nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.

Dopis určeným pro šéfku EK, ale rovněž eurokomisaře pro zemědělství Christophea Hansena a eurokomisařku pro životní prostředí Jessiku Roswallovou, podepsalo 18 ministrů zemědělství z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Česka, Estonska, Finska, Maďarska, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švédska.

Požadují v něm, aby se pravidla EU neuplatňovala na země, u nichž je považováno nízké riziko odlesňování. Měly by se místo toho držet národních opatření, uvedli ministři.

"Nadměrné a nadbytečné požadavky na náležitou péči by měly být odstraněny v zemích, kde zemědělská expanze významně nesnižuje lesní plochu," uvádí se v dopise. "V zemích, které byly označeny za země s nízkým rizikem odlesňování, by mělo být akceptováno, že stávající národní systémy jsou dostatečně robustní, aby prokázaly, že dodržování nařízení o odlesňování lze řádně kontrolovat," dodává dokument.

Český ministr zemědělství nařízení kritizoval již několikrát. "Jakkoliv nezpochybňujeme globální problém s odlesňováním, tak to není problém, který by zažívala Česká republika či většina států Evropské unie. Ten problém se nachází někde jinde a je potřeba, aby to nemělo dopady na naše chovatele, na naše lesníky, na naše obchodníky," uvedl na konci května na jednání v Bruselu.

Evropská komise by podle Prahy měla přehodnotit svůj přístup, zejména snížit zátěž, která s nařízením přichází. "Když budu zcela konkrétní, aktuálně v této oblasti v České republice probíhá zhruba 60 kontrol ročně. Pokud by nařízení v dnešní současné podobě začalo platit, tak kontrol může být až 2500. To je pro mě naprosto neakceptovatelná zátěž," dodal tehdy Výborný.

