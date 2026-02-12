https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vinari-voda-a-jeji-udrzeni-v-pude-je-nejvetsi-vyzvou-ve-vinohradnictvi-v-cesku
Vinaři: Voda a její udržení v půdě je největší výzvou ve vinohradnictví v Česku

12.2.2026 18:24 (ČTK)
Foto | Jiří Sedláček / Wikimedia Commons
Voda a její udržení v půdě je největší výzvou současného vinohradnictví v Česku. Na setkání se na tom tento týden shodli zástupci velkých vinařských společností a pěstitelů vinné révy, kteří v součtu hospodaří na pětině všech úrodných vinic v Česku, informovala platforma DoVinic, kterou založila skupina Bohemia Sekt.
 
"Aktuální data ukazují, že roční úhrny srážek se v České republice dlouhodobě výrazně nemění. Dochází však ke změnám v jejich časovém rozložení v průběhu roku. Současně nárůst teploty zvyšuje nároky atmosféry na vodu, což vede k vyššímu výparu, a krajina tak ztrácí více vody i při stejném množství srážek. V podmínkách České republiky znamená zvýšení teploty o dva stupně Celsia úbytek zhruba 100 milimetrů vody ročně v důsledku vyššího výparu," upozornil na setkání Václav Rára z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.

Skupina Bohemia Sekt loni zahájila na jihu Moravy víceletý test využití závlahy podle růstové fáze rostlin. "Použili jsme izraelskou metodiku a simulovali jsme podmínky italského Vadobbiadene, oblasti, kde se vyrábí prosecco. Postupy jsme aplikovali na tuzemské odrůdy a sledovali, jak optimálně hospodařit s vodou, aby vinohrady lépe zvládaly výkyvy počasí a zároveň zvýšily efektivitu produkce," popsal pokus, který ještě neskončil, vinohradnický manažer skupiny Petr Ptáček.

Zástupci vinařství Bohemia Sekt, Lahofer, Zámecké vinařství Bzenec, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice se shodli na tom, že dopady sucha budou v budoucnu ještě výraznější.

"Debata se už nevede o tom, zda zavlažovat či ne, ale jak co nejefektivněji s vodou při závlahách pracovat a jak ji ve vinohradu udržet co nejdéle," uvedl Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

