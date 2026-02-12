Vinaři: Voda a její udržení v půdě je největší výzvou ve vinohradnictví v Česku
Skupina Bohemia Sekt loni zahájila na jihu Moravy víceletý test využití závlahy podle růstové fáze rostlin. "Použili jsme izraelskou metodiku a simulovali jsme podmínky italského Vadobbiadene, oblasti, kde se vyrábí prosecco. Postupy jsme aplikovali na tuzemské odrůdy a sledovali, jak optimálně hospodařit s vodou, aby vinohrady lépe zvládaly výkyvy počasí a zároveň zvýšily efektivitu produkce," popsal pokus, který ještě neskončil, vinohradnický manažer skupiny Petr Ptáček.
Zástupci vinařství Bohemia Sekt, Lahofer, Zámecké vinařství Bzenec, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice se shodli na tom, že dopady sucha budou v budoucnu ještě výraznější.
"Debata se už nevede o tom, zda zavlažovat či ne, ale jak co nejefektivněji s vodou při závlahách pracovat a jak ji ve vinohradu udržet co nejdéle," uvedl Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.
