Vinohradskou vodárenskou věž v Praze po přestavbě ozdobí nové sochy
Pracovníci firmy Metrostav DIZ už kromě prací ve věži také částečně odkryli dva zahloubené vodojemy. V jednom z nich budou stejně jako ve věži expozice a druhý stále slouží ve vodohospodářské síti. Ten PVS rovněž rekonstruuje.
Válek dodal, že práce na centru jsou zhruba ve třetině a jdou podle plánu. "Za sedm, osm měsíců bychom se měli dostat do fáze, kdy už bude začištěno a začnou se instalovat expozice," uvedl. Dodal, že PVS zároveň pracuje na výrobě expozic a vytvoření dramaturgie a vzdělávacího programu centra. Podle plánů městské firmy bude dopoledne určeno školám a odpoledne veřejnosti.
Kromě expozic ve věži a ve vodojemu vznikne v centru kavárna se vchodem z ulice U Vodárny, vedle bude přednáškový sál. Na střeše věže bude vyhlídka. Náklady na vybudování centra jsou vypočtené na zhruba 450 milionů korun, o financování se dělí PVS a firma Veolia prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).
Obdobné centrum plánuje PVS v historické a už nevyužívané bubenečské čistírně odpadních vod. Magistrát nedávno ukončil smlouvu dlouholetému nájemci areálu, spolku Továrna, a městští radní minulý týden schválili další postup, podle kterého PVS zdokumentuje stav historické budovy a připraví ideový záměr jejího využití. "Myslím, že nic nebrání tomu, abychom tam postupovali stejně jako tady," řekl na dnešní prohlídce rozestavěného centra Hydropolis radní Michal Hroza (TOP 09).
reklama