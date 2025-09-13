https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vinohradskou-vodarenskou-vez-v-praze-po-prestavbe-ozdobi-nove-sochy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vinohradskou vodárenskou věž v Praze po přestavbě ozdobí nové sochy

13.9.2025 12:01 | PRAHA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Vinohradskou vodárenskou věž v Praze 2 ozdobí po její přestavbě na osvětové centrum zaměřené na vodohospodářství nové sochy. Stávající jsou ve špatném stavu a musely být zakryty kvůli riziku odlamování kusů materiálu. Novinářům to na prohlídce stavby centra Hydropolis řekl ředitel Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Pavel Válek. Stavba začala loni v prosinci a hotovo má být na jaře 2027.
 
Fasádu věže z konce 19. století zdobí čtyři sochy, které jsou podle Válka ve velmi špatném stavu. "Sochy už jsou několik let na věži zabaleny, aby neohrožovaly zdraví," řekl ředitel. Dodal, že se nicméně podařilo najít v Archivu hlavního města Prahy jejich originály, takže podle nich vzniknou nové repliky.

Pracovníci firmy Metrostav DIZ už kromě prací ve věži také částečně odkryli dva zahloubené vodojemy. V jednom z nich budou stejně jako ve věži expozice a druhý stále slouží ve vodohospodářské síti. Ten PVS rovněž rekonstruuje.

Válek dodal, že práce na centru jsou zhruba ve třetině a jdou podle plánu. "Za sedm, osm měsíců bychom se měli dostat do fáze, kdy už bude začištěno a začnou se instalovat expozice," uvedl. Dodal, že PVS zároveň pracuje na výrobě expozic a vytvoření dramaturgie a vzdělávacího programu centra. Podle plánů městské firmy bude dopoledne určeno školám a odpoledne veřejnosti.

Kromě expozic ve věži a ve vodojemu vznikne v centru kavárna se vchodem z ulice U Vodárny, vedle bude přednáškový sál. Na střeše věže bude vyhlídka. Náklady na vybudování centra jsou vypočtené na zhruba 450 milionů korun, o financování se dělí PVS a firma Veolia prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Obdobné centrum plánuje PVS v historické a už nevyužívané bubenečské čistírně odpadních vod. Magistrát nedávno ukončil smlouvu dlouholetému nájemci areálu, spolku Továrna, a městští radní minulý týden schválili další postup, podle kterého PVS zdokumentuje stav historické budovy a připraví ideový záměr jejího využití. "Myslím, že nic nebrání tomu, abychom tam postupovali stejně jako tady," řekl na dnešní prohlídce rozestavěného centra Hydropolis radní Michal Hroza (TOP 09).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Doprava v pražských ulicích Foto: Javier Michal Shutterstock Návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro Prahu může nyní připomínkovat veřejnost Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči Foto: PatrikPaprika Wikimeda Commons Praha začne pracovat na projektu rekonstrukce Staré čistírny odpadních vod Cizinecký vstup, unikátní kanalizační prostor přímo pod Staroměstskou radnicí Foto: Pražské vodovody a kanalizace Lidé se v září budou moci podívat do kanalizace pod Staroměstskou radnicí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 50

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 68

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 73

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 35

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist