Vláda Cookových ostrovů usiluje o hlubokomořskou těžbu, aktivisté jsou proti

Vláda premiéra Marka Browna na Cookových ostrovech usiluje na dně Pacifického oceánu o těžbu polymetalických konkrecí, což jsou malé kusy hornin , které obsahují velké množství kovů, především železo a mangan, ale i měď, kobalt, nikl a zlato. Příznivci si od toho slibují zářnou budoucnost pro tichomořské ostrovy. Odpůrci, zejména z řad ekologických aktivistů, upozorňují, že by to mohlo mít neblahé důsledky na životní prostředí, kdy právě tyto ostrovy jsou nejvíce ohroženy klimatickou změnou. Informovala o tom stanice BBC.I přesto, že pro Cookovy ostrovy představuje moře v důsledku stoupajících hladin ohrožení, je na něm země stejně jako řada jiných tichomořských ostrovů závislá. Poskytuje jim obživu v podobě rybolovu, turismu a nyní z něho možná budou získávat i polymetalické konkrece. Země totiž v roce 2022 vydala pětileté průzkumné licence třem společnostem zabývajícím se těžbou na mořském dně, ačkoliv její vláda neoznámila, zda a kdy by těžba mohla začít, píše server Benar News.

Hlubokomořské těžba těchto kusů vzácných kovů může podle zastánců pomoc světu s přechodem od fosilních paliv. Tvrdí také, že těžba na dně moře způsobuje méně škody než těžba v zemi.

"Naši děti budou moct studovat na jakékoliv univerzitě na světě, aniž by si musely brát studentskou půjčku," řekl na obhajobu těžby Brown. Dále si podle něj země bude moct dovolit zavést zdravotnictví, jaké funguje na Novém Zélandu a Austrálii, kam se většina obyvatel ostrova jezdí léčit.

"Víme, že posledních 20 let se nám nedaří získat finanční prostředky od zemí, které jsou zodpovědné za daleko větší množství emisí, takže musíme hledat způsoby, jak se chránit sami," vzkazuje premiér těm, kteří mu oponují kvůli neznámým důsledkům, které může těžba způsobit.

Aby vláda přesvědčila své občany, organizuje s nimi napříč všemi 15 ostrovy setkání, kde se jim snaží hlubokomořskou těžbu představit. Komunikuje proto i s početnou diasporou na Novém Zélandu. Nevýhody těžby jsou však podle aktivistky June Hoskingové opomíjeny.

"Žádáme o více času na důkladný nezávislý výzkum a na to, abychom si mohli lépe představit možná rizika," podotkla jiná aktivistka Alanna Matamaruová Smithová z ekologické organizace Te Ipukarea Society.

Hlubokomořskou těžbu kritizoval už v roce 2013 například britský biolog Paul Tyler. Podle něj by se takto mohly ocitnout v ohrožení některé živočišné druhy. "Když zničíte určitou oblast těžbou, živočichové, kteří tam žijí, se budou muset zkusit přesunout jinam nebo prostě uhynou," uvedl Tyler.

