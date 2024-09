Vláda dnes schválila půlmiliardové odškodné pro ovocnáře za jarní mrazy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pěstitelé ovoce mohou získat mimořádnou podporu téměř půl miliardy korun za škody, které jim způsobily jarní mrazy. Vláda dnes schválila příslušný program, uvedl na síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ovocnáři podle něj budou moct začít o podporu žádat nejpozději 15. října, termín pro podání žádostí bude do 31. října. Peníze se budou vyplácet od prosince, zemědělci by je měli dostat nejpozději do konce ledna příštího roku.Státní zemědělský intervenční fond, který spravuje evropské zemědělské podpory, rozdělí mezi ovocnáře 15 milionů eur (zhruba 378 milionů korun) z unijního rozpočtu a 100 milionů korun, které přidá Česko, přičemž polovinu poskytne ze svých zdrojů ministerstvo zemědělství a dalších 50 milionů půjde z národního rozpočtu. Část z peněz fond vyplatí také na zmírnění dopadů letošních jarních mrazů v lesních školkách.

Výborný následně na tiskové konferenci po jednání vlády zopakoval, že peníze dostanou ovocnáři, kteří evidují minimálně 50 procent škod. Podle něj to je zhruba 600 subjektů. Při vyplácení podpory stát zvýhodní pěstitele se sjednaným pojištěním, ostatním bude podpora zkrácena o polovinu. Kolik žadatelů dosáhne na plnou výši podpory, zatím ministr nedokázal upřesnit.

Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý na dotaz ČTK upřesnil, že různé druhy ovoce budou mít jinou sazbu, přičemž při určování sazby zohlední, jak je ovocný druh náročný a nákladný na pěstování. Počítá se s několika kategoriemi. Výši sazby podle Bílého mimo jiné ovlivní počet pěstitelů, kteří zažádají v říjnu o podporu a kolik z nich bude mít sjednané pojištění. Nepojištěným totiž ministerstvo zkrátí kompenzaci o polovinu, a pokud jich bude větší množství, zůstane na sazby více peněz, doplnil Bílý. Přesné sazby zveřejní ministerstvo v listopadu, poté, co bude mít k dispozici všechny údaje o žadatelích.

Výborný také zdůraznil, že podpora nepokryje úplnou výši škod, kterou ovocnáři utrpěli. Podle něj je to příspěvek pro to, aby pěstitelé ekonomicky přežili a nebyli nuceni přistupovat ke kácení sadů. Zdůraznil také, že podpora je předjednaná s Ovocnářskou unií. Její předseda Martin Ludvík už dříve řekl ČTK, že kompenzace za škody by mohla změnit rozhodnutí některých ovocnářů zmenšovat plochu sadů.

Podpora se vztahuje na jabloně, hrušně, meruňky, třešně, višně, slivoň švestky s výjimkou myrobalánu, broskvoně, rybíz černý, červený a bílý, maliníky a ostružiníky, jahodníky, angrešty, borůvky a ořešáky královské.

