Řečtí farmáři se na Krétě střetli s policií, ta použila slzný plyn
Zemědělcům se však podařilo narušit provoz na dvou hlavních civilních letištích na Krétě - kromě Chanie i v Heraklionu. V Heraklionu desítky zemědělců obsadili přistávací dráhu, v Chanii pak blokovali vstup a odchod z hlavní letištního terminálu.
Farmáři protestují i jinde v Řecku. Tisíce zemědělců zablokovaly dálnice hlavně v centrální části a na severu země, aby si od úřadů vynutily rychlejší přístup k dotacím. Blokády se týkají i hraničních přechodů se Severní Makedonií či Tureckem. Letos v květnu prokurátoři EU obvinili z podvodu tisíce lidí, kteří žádali o dotace na pozemky, které nevlastnili, a zároveň nadhodnocovali počty hospodářských zvířat.
Řečtí úředníci tvrdí, že podvodníci podali falešné žádosti o dotace v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie v hodnotě více než 30 milionů eur (726,3 milionu korun). Vláda trvá na tom, že poctiví zemědělci dostanou peníze z dotací, jakmile vyšetřování skončí.
Chovatelé hospodářských zvířat také požadují od státu odškodnění za ztrátu více než 400 000 ovcí a koz v důsledku epidemie ovčích neštovic. Všechna tato zvířata byla poražena, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Úřady zároveň odmítly žádost zemědělců o možnost očkování stád s odůvodněním, že neexistuje důkaz, že by očkování dokázalo šíření nemoci zastavit.
