https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/recti-farmari-se-na-krete-stretli-s-policii-ta-pouzila-slzny-plyn
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Řečtí farmáři se na Krétě střetli s policií, ta použila slzný plyn

8.12.2025 19:45 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Protestující řečtí farmáři se na Krétě střetli s policií, uvedla agentura AFP. Při demonstraci zablokovali letiště. Zemědělci po celém Řecku pokračují v protestech z minulého týdne kvůli rostoucím nákladům, nízkým výkupním cenám a zpožděnému vyplácení evropských dotací. Částečně pozastavené vyplácení dotací souvisí s přísnějšími kontrolami, které zavedla EU po několika skandálech s nelegálním čerpáním.
 
Státní řecká televize ERT ukázala desítky zemědělců s kameny a holemi útočících na policejní vozidla. Bezpečnostní složky se snažily protestujícím zabránit proniknout na mezinárodní letiště ve městě Chania, následně použily proti zemědělcům slzný plyn a poté se z místa stáhly.

Zemědělcům se však podařilo narušit provoz na dvou hlavních civilních letištích na Krétě - kromě Chanie i v Heraklionu. V Heraklionu desítky zemědělců obsadili přistávací dráhu, v Chanii pak blokovali vstup a odchod z hlavní letištního terminálu.

Farmáři protestují i jinde v Řecku. Tisíce zemědělců zablokovaly dálnice hlavně v centrální části a na severu země, aby si od úřadů vynutily rychlejší přístup k dotacím. Blokády se týkají i hraničních přechodů se Severní Makedonií či Tureckem. Letos v květnu prokurátoři EU obvinili z podvodu tisíce lidí, kteří žádali o dotace na pozemky, které nevlastnili, a zároveň nadhodnocovali počty hospodářských zvířat.

Řečtí úředníci tvrdí, že podvodníci podali falešné žádosti o dotace v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie v hodnotě více než 30 milionů eur (726,3 milionu korun). Vláda trvá na tom, že poctiví zemědělci dostanou peníze z dotací, jakmile vyšetřování skončí.

Chovatelé hospodářských zvířat také požadují od státu odškodnění za ztrátu více než 400 000 ovcí a koz v důsledku epidemie ovčích neštovic. Všechna tato zvířata byla poražena, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Úřady zároveň odmítly žádost zemědělců o možnost očkování stád s odůvodněním, že neexistuje důkaz, že by očkování dokázalo šíření nemoci zastavit.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Krávy v kravíně Foto: Depositphotos Veterináři: Spotřeba veterinárních léčiv v ČR klesla od roku 2008 o 70 procent Pole v zimě Foto: Depositphotos Senát se postavil proti hrazení klimatických opatření EU z peněz na zemědělství Alej Foto: Vladimir Wrangel Shutterstock V čele zemědělského výboru Sněmovny bude Monika Oborná (ANO)

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist