Vláda navrhne začlenit do ústavy Francie boj proti změnám klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Just_One_Pic / Shutterstock První článek ústavy by podle médií měl obsahovat větu, podle které francouzská republika "dbá na ochranu životního prostředí a na boj proti poškození klimatu". Takto pozměněnou verzi ústavy ale čeká komplikovaný legislativní proces.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Francouzská vláda navrhne začlenit do prvního článku ústavy zmínku o boji proti klimatickým změnám. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Aby se stala součástí ústavy, budou muset změnu následovně schválit parlament a Francouzi v referendu, uvádí agentura Reuters. Změna ústavy byla oznámena při jednání se sněmem vylosovaných občanů, jež připravují návrhy na ochranu životního prostředí.

První článek ústavy by podle médií měl obsahovat větu, podle které francouzská republika "dbá na ochranu životního prostředí a na boj proti poškození klimatu". Takto pozměněnou verzi ústavy ale čeká komplikovaný legislativní proces. Pokud by obě komory parlamentu se změnou souhlasily, tak by o ní nakonec hlasovali i občané v celostátním referendu.

Změna ústavy je jedním ze 150 opatření, které vypracoval sněm vylosovaných občanů. Ten jedná výlučně o ochraně životního prostředí.

S nápadem uspořádat sněm vylosovaných občanů o ekologii přišel prezident po protestech hnutí takzvaných žlutých vest v roce 2018, uvádí agentura Reuters. Tehdejší protesty vyvolal mimo jiné návrh na ekologické zvýšení zdanění některých pohonných hmot. Sněm tvoří 150 lidí, kteří diskutují a navrhují opatření na ochranu životního prostředí. Sněm ale nemůže ani navrhovat ani schvalovat zákony.

reklama