Vláda projedná zjednodušení pravidel pro ochranu erozně ohrožené půdy
Podle ministerstva bylo dosavadní nastavení pravidel příliš složité a nepřehledné, a to jak pro zemědělce, tak pro kontrolní orgány. Pravidla pro protierozní ochranu byla formulována jednotně pro různé typy erozně ohrožených půd. Nově se mají podmínky rozdělit podle stupně erozního ohrožení půdy, tedy zvlášť pro silně a mírně erozně ohrožené pozemky.
Pro každou kategorii erozní ohroženosti budou vymezeny odpovídající skupiny plodin a přehledný seznam půdoochranných opatření, ze kterých si budou moci zemědělci vybrat, jaké použijí na svém pozemku.
"Dojde k propojení realizace půdoochranných postupů a zároveň sledování výskytu erozních událostí, čímž budou zemědělci motivováni k zodpovědnějšímu přístupu k ochraně půdy před erozí," píše resort v důvodové zprávě. Dodržování pravidel bude kontrolovat Státní zemědělský intervenční fond, pokud u zemědělce nastane erozní událost, tedy odnos části půdy vlivem srážek, bude se podle návrhu jednat o přitěžující okolností v rámci posouzení rozsahu a závažnosti pochybení.
Mezi půdoochranné technologie patří například zakládání porostu do rostlinných zbytků, hloubkové kypření, podsev nebo setí s pomocnou plodinou, pásové zpracování půdy, nebo aplikace organické hmoty.
Pravidla standardu DZES 5 někteří zemědělci už v minulosti kritizovali, stěžovali si zejména na složitost pravidel a nejistotu v jejich nařizování, protože pravidla byla několikrát odložena a upravována. Zemědělský svaz ČR dříve také kritizoval, že Česko zavádí nejpřísnější protierozní pravidla v EU. Asociace soukromého zemědělství ale naopak tvrdí, že v ČR je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách a je pochopitelné, že se týká většího množství ploch než v jiných zemích.
Motoristé ve svém předvolebním programu hovořili o zrušení či zásadní revizi protierozní vyhlášky tak, aby neznehodnocovala půdu a nesvazovala hospodaření. To vyvolalo kritiku ekologů, zrušení by podle nich poškodilo českou krajinu a oslabilo ochranu půdy.
