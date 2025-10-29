https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-schvalila-systemove-dokumenty-k-politice-krajiny-a-biodiverzite
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda schválila systémové dokumenty k politice krajiny a biodiverzitě

29.10.2025 20:21 | PRAHA (ČTK)
Alej
Alej
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladimir Wrangel / Shutterstock
Vláda na dnešním zasedání schválila Politiku krajiny a také strategii biodiverzity, řekl po jednání kabinetu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jde podle něj o dva konkrétní programy, které zajistí ochranu přírody a vhodné legislativní nástroje. Dosavadní absenci strategického dokumentu k politice krajiny pokládal za dluh, který trval od revoluce v roce 1989.
 
Politika krajiny má pomoci chránit a rozvíjet českou krajinu tak, aby byla odolnější vůči klimatickým změnám a lépe plnila ekologické i hospodářské funkce. Podle lednového vyjádření ministerstva životního prostředí propojuje stávající strategie a zaměřuje se na ochranu půdy, vody a biodiverzity.

Strategie se zaměřuje na problémy, jako jsou úbytek přírodní rozmanitosti, eroze půdy a nedostatečná schopnost krajiny zadržovat vodu. Krajinu po nástupu komunismu postihly kolektivizace, rozorání mezí, zániky polních cest či rušení stromořadí, řekl Hladík. "Dluh postupně splácíme. Zatímco obce docela dobře zvládly plánování svých intravilánů, pohled na extravilán a na krajinné plánování tu chyběl," uvedl Hladík.

Politika krajiny podle něj přináší ucelený přístup k rozvoj a plánování krajiny. "Usiluje o posílení rozhodujících práv obcí, občanů, zaměřuje se na lepší ochranu půdy, vody, adaptaci na klimatickou změnu," uvedl ministr životního prostředí.

Dlouhodobou strategii biodiverzity doprovází akční plán pro příštích pět let. "Přináší deset dlouhodobých cílů zařazených do tří oblastí. První se zaměřuje na ochranu a obnovu ekosystému, druhá na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, třetí na posílení povědomí společnosti o významu přírody," řekl Hladík.

Cílem dokumentu nazvaného Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR je, aby do roku 2050 neklesala biodiverzita na žádné úrovni. "A aby byly vytvořeny podmínky pro její dlouhodobé posilování. Strategie klade důraz na propojení ochrany přírody s dalšími sektory, zejména se zemědělstvím, lesnictvím, vodním hospodářstvím a územním plánováním, a na posílení meziresortní spolupráce," uvedlo ministerstvo.

Úbytek biodiverzity představuje podle ministerstva zásadní hrozbu nejen pro přírodní systémy, ale i pro ekonomiku a kvalitu života obyvatel. Akční plán počítá mimo jiné se zajištěním ochrany alespoň 23 procent území ČR prostřednictvím chráněných území, ale i se zavedením přísné formy ochrany na minimálně šesti procentech území státu. Má také vzniknout legislativní definice významných krajinných prvků.

Podle usnesení vlády musí příští vláda doplnit konkrétní úkoly formou implementačního plánu do konce března 2026. Zajistí se tím splnění milníku Národního plánu obnovy, uvedly v tiskové zprávě ekologické organizace, mimo jiné Zelený kruh, Člověk v tísni či Hnutí Duha. "Politika krajiny může výrazně zjednodušit krajinné plánování, pokud bude včas dopracovaný i její implementační plán. Pro naplnění cílů Politiky krajiny je tedy klíčová dohoda o nastavení konkrétních úkolů, které ji teprve plně uvedou v život," uvedla ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská.

Vedoucí klimatických programu Člověka v tísni Magdalena Davis uvedla, že pokud se podaří Politiku krajiny dotáhnout do konce, může urychlit dosavadní nedostatečnou adaptaci české krajiny na změnu klimatu. "Také obnovit degradující ekosystémy a zlepšit prevenci přírodních katastrof jako jsou sucha a povodně. Obcím a krajům ze zničeného území po povodních v září 2024 by například usnadnila obnovu do lepšího stavu, ostatním by pomohla se lépe připravit na obdobné události v budoucnu," dodala.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Agrolesnictví s kaštany v americkém státě Missouri - kombinace sladkých kaštanů a pšenice. Foto: Projekt ReForest Lidé vykáceli zhruba polovinu stromů na planetě. Navrátit stromy do krajiny by mohlo agrolesnictví rýč Foto: KHAIRIL FAIZI Flickr Výsadba tisíců dřevin ve Veselí nad Moravou má zajistit ekologickou stabilitu Cena za krajinu 2025 - Projekt mokřadu v Brodu nad Dyjí Foto: Státní pozemkový úřad ČR Státní pozemkový úřad vytvořil na místě bývalé skládky cenný biotop. Proměna si odnesla jednu z Cen za krajinu 2025

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 55

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 13

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 17

Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

Diskuse: 5

Karel Zvářal: Budka pro chocholouše (do města bez poštolek)

Diskuse: 40

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 19

Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist