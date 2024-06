Voda v Seině je necelé dva měsíce před olympijskými soutěžemi znečištěná

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Voda v Seině má necelé dva měsíce před startem olympijských her v Paříži zvýšené hodnoty bakterie e.coli. Vyplývá to ze zprávy organizace Eau de Paris, jež se monitorováním vody zabývá. V Seině mají během olympijských her plavat o medaile triatlonisté a dálkoví plavci.Eua de Paris zveřejnila svou zprávu v pátek. Den předtím vysoký funkcionář Mezinárodního olympijského výboru Christophe Dubi uvedl, že "není důvod pochybovat" o tom, že se plavecké soutěže v Seině v historickém centru nedaleko od Eiffelovy věže uskuteční. "Věříme tomu, že v létě v Seině plavat budeme," řekl novinářům.

Kvalita vody se mění mimo jiné v závislosti na srážkách a měření v prvních osmi červnových dnech bylo výrazně ovlivněno silnými dešti. Devátý den už byly díky zlepšenému počasí výsledky testů lepší.

Konečné slovo v tom, zda bude Seina schválena k závodění, budou mít zastřešující organizace World Aquatics a World Triathlon. V případě špatných podmínek mohou být soutěže přesunuty na jiný termín, v extrémním případě pravidla umožňují místo triatlonu bojovat o medaile v duatlonu bez plavecké části.

Olympijské hry v Paříži začnou 26. července. Mužský a ženský triatlon jsou naplánované na 30. a 31. července a závod smíšených štafet na 5. srpna. Na konci olympiády, 8. a 9. srpna, by se mělo v Seině závodit v dálkovém plavání.

Kvalita vody v řece se bude během OH měřit každý den. Situace se může rychle měnit. Loni v létě přišli kvůli znečištěné Seině dálkoví plavci o předolympijský test, ale zhruba o dva týdny později zde závodili triatlonisté. Vzápětí ale museli pořadatelé zrušit plaveckou část závodu v paratriatlonu.

