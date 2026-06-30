Voda v táborském Jordánu má podle radnice největší průhlednost za deset let
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Fosfor se do vodní nádrže, která byla před několika lety odbahněna, dostává především právě ze špatně čištěných komunálních odpadních vod a také z rybářského hospodaření v povodí. Vyšší koncentrace fosforu způsobila množení sinic v nádrži. Město problém řešilo několik let. Původně chtělo srážecí stanici vybudovat pod hrází košínské nádrže, z níž také přitéká voda do Jordánu. Nakonec se ale rozhodla pro umístění stanice přímo na Košínském potoku.
Kacerovký dodal, že radnice také pomůže zčásti změnit skladbu ryb v nádrži. "Rybáři vysazovali ročně do Jordánu dvě tuny kapra. Dohodli jsme se, že se to sníží na polovinu a místo toho finančně pomůžeme k tomu, aby dalším vysazovaným druhem byl candát. Redukuje množství ryb, které mají negativní vliv na kvalitu vody," uvedl místostarosta.
Jordán byl vybudován v roce 1492 a je pravděpodobně nejstarší přehradní nádrží v Česku. Je určen k zásobování Tábora pitnou vodou. Jeho odbahnění, které po více než dvou letech skončilo v létě 2014, stálo 466 milionů korun. Ze dna Jordánu postupně zmizelo přes 260.000 krychlových metrů bahna. Rozsáhlou revitalizaci zkomplikovalo dvojí protržení hráze.
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