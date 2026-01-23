Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná
Dodávky pitné vody vodárenská společnost nyní zajišťuje cisternami. Vodu do sítě dovážejí z úpravny vody ve Štítarech, což je od Znojma zhruba 20 kilometrů.
"Situaci nadále pečlivě sledujeme, jsme v nepřetržité pohotovosti a všechna opatření jsou nastavena tak, aby byla bezpečnost dodávek pitné vody absolutní prioritou. Pokud by došlo k jakémukoliv zhoršení nebo omezení dodávek vody, budeme Vás neprodleně informovat na našich stránkách a sociálních sítích," uvedla mluvčí na webu.
Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit. Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a je v ní zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.
Hráze, odkud vodárny za běžných okolností odebírají vodu, dosáhlo znečištění podle Povodí Moravy o půlnoci, kdy nejvyšší koncentrace amoniaku, tedy čpavku, byla u dna. "Povodí Moravy proto okamžitě navýšilo odtok z nádrže Znojmo až na maximální kapacitu spodních výpustí a malé vodní elektrárny. V průběhu noci také navýšilo odtok z vodní nádrže Vranov. Cílem je naředit a urychlit posun znečištění z vodárenské nádrže Znojmo tak, aby byl negativní dopad na vodárenský odběr co nejmenší," uvedla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.
Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
reklama