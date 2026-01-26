https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodarny-obnovily-dodavky-vody-pro-znojmo-z-upravny-kterou-v-patek-odstavily
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny, kterou v pátek odstavily

26.1.2026 11:47 | ZNOJMO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vodárenská akciová společnost (VAS) obnovila po dvou dnech dodávku pitné vody pro Znojmo z úpravny vody, všechny vzorky na výstupu z ní jsou v pořádku, řekla ČTK mluvčí vodáren Iva Librová. Odstavená byla úpravna preventivně v pátek kvůli úniku kejdy do Dyje ze zemědělského podniku v 20 kilometrů vzdálených Podmyčích, která dotekla do Znojemské přehrady. Cisterny však budou ještě několik dnů navážet do vodojemů vodu z úpravny ve Štítarech, aby se zásobníky znovu naplnily.
 
Díky navážení vody do vodojemů od zahájení odstávky nebyla ve Znojmě a okolních obcích přerušená dodávka pitné vody z vodovodu. "Lidé nyní mohou bez obav i nadále vodu používat," řekla Librová. V neděli dopoledne analýza vzorků ukázala, že kvalita vody ve Znojemské přehradě je stejná, jako byla před únikem kejdy, a vodárny začaly postupně zprovozňovat technologie v úpravně.

Ekologickou havárii způsobilo v pondělí protržení betonové jímky na kejdu, což je směs výkalů hospodářských zvířat, zbytků krmiva a steliva, v Zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích, které je součástí skupiny Rhea Holding. Do potoka, který se vlévá do Dyje, směsi vyteklo zhruba 3000 metrů krychlových.

Kejda postupně protekla národním parkem Podyjí do přehrady. Aby se odtud lépe dostala Dyjí dále, vodohospodáři drželi mírně zvýšený odtok z Vranovské přehrady a ve Znojemské přehradě také později otevřeli spodní výpusti, aby kejda mohla odtéct. Koncentrace znečištění už byla nízká ve Znojemské přehradě, i přesto ještě Povodí Moravy v sobotu uvádělo, že stav vody monitoruje až k Novomlýnským nádržím.

