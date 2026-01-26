Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny, kterou v pátek odstavily
26.1.2026 11:47 | ZNOJMO (ČTK)
Ekologickou havárii způsobilo v pondělí protržení betonové jímky na kejdu, což je směs výkalů hospodářských zvířat, zbytků krmiva a steliva, v Zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích, které je součástí skupiny Rhea Holding. Do potoka, který se vlévá do Dyje, směsi vyteklo zhruba 3000 metrů krychlových.
Kejda postupně protekla národním parkem Podyjí do přehrady. Aby se odtud lépe dostala Dyjí dále, vodohospodáři drželi mírně zvýšený odtok z Vranovské přehrady a ve Znojemské přehradě také později otevřeli spodní výpusti, aby kejda mohla odtéct. Koncentrace znečištění už byla nízká ve Znojemské přehradě, i přesto ještě Povodí Moravy v sobotu uvádělo, že stav vody monitoruje až k Novomlýnským nádržím.
