Vodohospodáři začali likvidovat invazní dřeviny u Nových Mlýnů, poprvé injektáží
Invazní druhy, jako je zmíněný javor jasanolistý nebo pajasan žláznatý, jsou nejvíce rozšířené právě v okolí vodních nádrží Nové Mlýny. "Naší prioritou je likvidace těchto dřevin zejména na hrázích vodních děl, které musí splňovat míru požadované bezpečnosti," doplnil Fína.
Povodí poprvé přistoupilo k likvidaci invazních druhů pomocí injektáže. Dříve používané metody, jako je zatírání pařezů herbicidem, vykopávání kořenů nebo kroužkování kmenů, dnes už podle vodohospodářů nejsou u některých druhů dostatečně účinné.
Principem metody je navrtání kmene a aplikace herbicidu přímo do vrtu. Ideálním ročním obdobím je okamžik po odkvětu dřevin, kdy dřeviny začnou ukládat živiny do kořenových systémů a společně s nimi i herbicidní účinné látky. Ty zajistí postupné umrtvení celé dřeviny, a hlavně kořenového systému. Během dvou až tří týdnů tak začne strom žloutnout a odumírat bez vytváření nových výmladků.
Metodu vyvinuli odborníci ze Správy Národního parku Podyjí a dnes je už dobře propracovaná díky novým poznatkům i vývoji chemických látek. Užití účinné látky musí schválit Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a použití této technologie je také nutné projednat s příslušnými odbory životního prostředí.
