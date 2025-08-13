https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodohospodari-zacali-likvidovat-invazni-dreviny-u-novych-mlynu-poprve-injektazi
Vodohospodáři začali likvidovat invazní dřeviny u Nových Mlýnů, poprvé injektáží

13.8.2025 19:46 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Larry Hubble / Flickr
Vodohospodáři z Povodí Moravy začali likvidovat invazní dřeviny v okolí nádrží Nové Mlýny, poprvé pomocí injektáže. Předchozí metody likvidace už podle nich nejsou u některých druhů dřevin dostatečně účinné, informovala mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
 
"V krajině je vedle pajasanu žláznatého velmi rozšířený javor jasanolistý. Ten krajinou expanduje až do blízkosti vodních toků a nádrží, kde mu vyhovuje vlhká půda. Rychle tvoří nálety, a dostává se tak až na hráze vodních děl, které prorůstá svým kořenovým systémem nebo se dostává do průtočného profilu toků, což způsobuje problémy v případě povodňových průtoků," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Invazní druhy, jako je zmíněný javor jasanolistý nebo pajasan žláznatý, jsou nejvíce rozšířené právě v okolí vodních nádrží Nové Mlýny. "Naší prioritou je likvidace těchto dřevin zejména na hrázích vodních děl, které musí splňovat míru požadované bezpečnosti," doplnil Fína.

Povodí poprvé přistoupilo k likvidaci invazních druhů pomocí injektáže. Dříve používané metody, jako je zatírání pařezů herbicidem, vykopávání kořenů nebo kroužkování kmenů, dnes už podle vodohospodářů nejsou u některých druhů dostatečně účinné.

Principem metody je navrtání kmene a aplikace herbicidu přímo do vrtu. Ideálním ročním obdobím je okamžik po odkvětu dřevin, kdy dřeviny začnou ukládat živiny do kořenových systémů a společně s nimi i herbicidní účinné látky. Ty zajistí postupné umrtvení celé dřeviny, a hlavně kořenového systému. Během dvou až tří týdnů tak začne strom žloutnout a odumírat bez vytváření nových výmladků.

Metodu vyvinuli odborníci ze Správy Národního parku Podyjí a dnes je už dobře propracovaná díky novým poznatkům i vývoji chemických látek. Užití účinné látky musí schválit Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a použití této technologie je také nutné projednat s příslušnými odbory životního prostředí.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
SV

Slavomil Vinkler

13.8.2025 20:53
No, pajasan je jasně škodlivý, nic ho nežere a má kořenové výmladky. Nicméně javor jasanolistý po celou zimu drží semena a ty jsou výbornou potravou semenožravých ptáků, zejména hýlů. Mělo by se k němu přistupovat rozumně.
JP

Jaroslav Pokorný

13.8.2025 22:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pajasan prý má kvalitní dřevo. A rychle roste.
