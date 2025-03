Vodojemy na Žlutém kopci v Brně dosud navštívilo 114 000 lidí, lákají na koncerty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Roman Mifek / Roman Mifek / Wikimedia Commons Interiér vodojemu na Žlutém kopci v Brně.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Komplex tří vodojemů na Žlutém kopci v Brně, který se veřejnosti otevřel před rokem, zatím navštívilo 114 390 lidí. Tři nádrže z let 1874, 1894 a 1917 mohli obdivovat při klasických prohlídkách, ale také výstavách, koncertech, laserových show či při tanečních představeních. Letos zajímavou akustiku nádrží využije řada hudebních akcí, informovalo Turistické informační centrum Brno."Po celý rok mohou návštěvníci zažít multimediální instalace, které jsou součástí prohlídkové trasy ve Vodojemu číslo 3 a jsou zahrnuty v ceně vstupenky. První z nich je audiovizuální show Critical Level od spolku SVITAVA – transmedia art lab promítaná každou celou hodinu. Druhou je pak instalace s názvem Díra od Ondřeje Doležala (Street Dog), její zvuková verze zazní vždy v 10:15 a následně každou hodinu," uvedla ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Kromě běžných prohlídek mohou lidé už teď plánovat několik hudebních zážitků v prostoru bývalých nádrží. V dubnu v nich vystoupí například smíšený sbor Kantiléna, odehrají se tu tři koncerty Velikonočního festivalu duchovní hudby a v květnu začnou pravidelné hudební podvečery ve spolupráci s festivalem Brno ŽIVĚ.

Na začátek května jsou naplánovaná dvě taneční vystoupení festivalu ProArt, na začátek června pak degustace vína s cimbálovou muzikou.

Vodojemy Žlutý kopec z let 1874, 1894 a 1917 vznikly kvůli posílení vodovodní soustavy Brna. Svému účelu sloužily do roku 1997. Jejich rekonstrukce stála 150 milionů korun a všechny tři nádrže jsou přístupné celoročně od úterý do neděle.

reklama