Vojenské lesy lépe zabezpečily v Ralsku obory proti vlkům

Posílení oplocení na 44 kilometrech bude sloužit ochraně chovů spárkaté zvěře.

Vojenské lesy a statky (VLS) minulý týden dokončily práce na lepším zabezpečení dvou obor v Ralsku na Českolipsku před vlky. Posílení oplocení na 44 kilometrech bude sloužit ochraně chovů spárkaté zvěře. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí VLS Jan Sotona.

Na ochranu proti vlkům lesníci vyztužili 32 kilometrů plotu kolem obory Židlov, která je druhá největší v zemi, a dalších 12 kilometrů plotu kolem druhé ralské obory Velký Dub. V obou případech by to mělo šelmám zabránit, aby se do obory dokázaly přes oplocení podhrabat. "Na Židlově bylo původní oplocení zpevněno metrovým pásem takzvané kari sítě z drátů o průměru pět milimetrů. Dvacet centimetrů této ochrany bylo zakopáno pod zem, zbylých 80 centimetrů kryje spodní část plotu. Obdobným způsobem byla zabezpečena i obora Velký Dub. Zatímco toto chovné zařízení je veřejnosti nepřístupné, na Židlově jsme museli navíc vyřešit průchod pro turisty," uvedl ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský.

Přes oboru o rozloze 3800 hektarů, která vznikla před 20 lety na místě bývalé vojenské letecké střelnice, vede několik hojně využívaných turistických tras včetně dvou cyklostezek. Dosud otevřené průchody chránily speciální kovové rošty, které ale dokázali vlci překonat. Proto lesníci v minulých dnech vstupy do obory osadili speciálními samozavíracími branami. "Židlov tak dál bude přístupný veřejnosti, jen budou muset projít branou. Věřím, že naše důvody místní i přespolní pochopí," dodal Vohradský.

Obora Židlov je strategickou chovnou základnou Vojenských lesů a statků. "V jejích lesostepích například probíhá v režii státního podniku již devět let česká část mezinárodního programu usilujícího o návrat kriticky ohroženého zubra do volné přírody," uvedl Sotona. Žije tam asi 30 zubrů. Vedle stáda tohoto největšího suchozemského živočicha kontinentu je obora také domovem jelenů či daňků. Lesníci VLS ji využívali také pro chov muflonů, které lovecké výpravy vlků ohrožují především. "V oboře je normovaný stav mufloní zvěře 150 kusů, a my jsme byli kvůli vlkům během tří let na nule," řekl vedoucí chovného programu VLS v Ralsku Miloslav Zikmund. Vlci do Ralska přišli nejspíš ze 70 kilometrů vzdálené německé oblasti Dauban mezi Budyšínem a Zhořelcem. Potomstvo zde vyvedli podle záznamu z fotopastí v roce 2014. Šlo tehdy o první zdokumentovanou reprodukci této šelmy na českém území po více než sto letech. Od té doby se smečka usazená v blízkosti Břehyňského rybníka rozmnožuje pravidelně.

