Výbor podpořil snazší povolování vysílačů v odlehlých a chráněných oblastech

Zákon o ochraně přírody a krajiny by mohl do budoucna usnadnit výstavbu stožárů pro šíření mobilního signálu, a to především v odlehlých oblastech nebo chráněných krajinných oblastech. Sněmovní hospodářský výbor dnes doporučil schválit návrh svého předsedy Ivana Adamce (ODS), aby se u staveb anténních stožárů pro veřejné komunikační sítě do výšky 50 metrů a souvisejících zařízení neposuzoval krajinný ráz podle uvedeného zákona. Půjde o případy, kdy operátoři potřebují pokrýt území signálem ze svého závazku. Návrh chce Adamec vložit do novely zákona o elektronických komunikacích, kterou by Sněmovna mohla schvalovat příští týden.Adamec uvedl, že cílem jeho návrhu je pomoci operátorům lépe plnit takzvaná rozvojová kritéria, která jim uložil Český telekomunikační úřad. Jde o povinnost ve vybraných dosud špatně pokrytých územích zajistit přístup k veřejně dostupným mobilním službám. Podle Adamce je ale výstavba velmi obtížná a operátoři vedou spory s orgány ochrany přírody. "Území určená rozvojovými kritérii k pokrytí se nachází z velké části v přírodní nezastavěné krajině, včetně přírodních parků a chráněných krajinných oblastí," poznamenal.

Podle vrchního ředitele z ministerstva průmyslu Petra Očka jde třeba o periferní oblasti, jako je například Jesenicko. Adamcův návrh označil za rozumný kompromis a ochranu krajinného rázu za jednu z největších brzd výstavby v periferních oblastech. Náměstek z ministerstva životního prostředí Eduard Levý uvedl, že se úřady snaží telekomunikačním operátorům vyjít maximálně vstříc. Ze všech žádostí o posouzení, které byly podány na stavby v chráněných krajinných oblastech, není podle něj vyřešeno pět procent. Dodal, že se připravuje nová metodika posuzování krajinného rázu, protože ta nynější je z 90. let minulého století a je zastaralá.

Výhrady k Adamcovu návrhu měl předseda zemědělského výboru Michal Kučera z TOP 09. Poukazoval na to, že poslanci v poslední době učinili výrazné kroky pro urychlení výstavby kritické infrastruktury, ale měli by respektovat i jiné požadavky, zejména ty na zachování krajinného rázu v chráněných krajinných oblastech. "Zasahovat do toho takovým způsobem není šťastné," poznamenal.

Výbor naopak nedoporučil schválit obdobný Adamcův návrh, který předtím přijal hospodářský výbor. Ministerstvo dalo přednost jeho výše zmíněnému návrhu, který výbor doporučil.

