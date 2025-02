Výborný nerozumí zapojení českých farmářů do evropských protestů proti dovozům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v kontextu nedávného jednání zemědělských nevládních organizací s premiérem Petrem Fialou (ODS) nerozumí zapojení českých farmářů do evropských protestů. Řekl to v Bruselu, kde je na jednání unijních ministrů zemědělství. Zemědělci vyjedou do ulic kvůli dovozům potravin ze zemí mimo EU. Výborný ale tvrdí, že dostali minulý týden na jednání ujištění, že Výborný je spolu s předsedkyní výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu Veronikou Vrecionovou (ODS) připraven jednat například o posílení kvót na dovoz z jihoamerických zemí.Zemědělcům vadí zejména obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur a bezcelní dovozy z Ukrajiny, protože ve zmíněných zemích podle nich nemusí farmáři dodržovat přísné normy jako v EU. Vyzývají Fialovu vládu, aby prosazovala spravedlivé podmínky na evropském trhu a mezi jejich požadavky patří i odstoupení od obchodní dohody.

Výborný řekl, že si je vědom citlivosti dovozu ze zemí mimo EU pro potravinářský i zemědělský sektor a s Vrecionovou je připravený hledat řešení a jednat na evropské úrovni ohledně nastavení podmínek dohody. "Aby to neznamenalo ohrožení pro naše farmáře a zemědělce," podotkl Výborný.

Kromě posílení kvót bude podle něj potřeba hledat i řešení ohledně dovozu cukru, kterého je aktuálně v Evropě přebytek, což má negativní vliv na ceny cukru i kontrakty a výkupní ceny cukrové řepy, řekl Výborný.

Zemědělci zároveň požadují snížení byrokratické zátěže. "Já nemám pocit, že bychom nebojovali za snižování byrokracie, jak na evropské úrovni, tak té národní," reagoval ministr. Ve středu bude podle Výborného Senát projednávat takzvaný antibyrokratický balíček, který mění a zjednodušuje zhruba 35 zákonných opatření. Je podle něj potřeba spíš jednat než demonstrovat.

Protestní jízdy traktorů a další techniky se uskuteční ve čtvrtek 27. února po celé ČR i na hranicích. Podobu čtvrtečních protestů zemědělci teprve upřesní.

Obchodní dohoda s jihoamerickými státy podle zemědělců zvýší dovozy cukru, hovězího nebo drůbežího masa, což může následně snížit ceny na evropském trhu a v konečném důsledku vytlačit české producenty. Zemědělci v důsledku dohody varují mimo jiné před ztrátou konkurenceschopnosti a negativními dopady na zdraví spotřebitelů.

Mezi další požadavky zemědělců patří zajištění maximální ochrany trhu ze strany EU a zajištění rovných podmínek pro podnikání na evropském trhu. Dále požadují podporu evropské iniciativy Stop falšovaným potravinám, která usiluje o jasné uvedení původu každé potraviny na evropském trhu.

