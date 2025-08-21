Výborný: Systém k evropskému nařízení o odlesňování zatím není funkční
"Mám informace od Národního lesnického institutu, který má nařízení na starosti, že ten systém k dnešnímu datu funkční v plnosti není," řekl Výborný.
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení. Platit to mělo už od loňského roku, Evropská komise ale přistoupila k odkladu, protože nařízení nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace.
"Chtěli jsme od (Evrooské) komise, aby to zjednodušila. Zatím se tak nestalo," uvedla Vrecionová. Proto znovu zažádala o odkladí, nebo o to, aby komise představila návrhy na zjednodušení. Komise podle Vrecionové přislíbila, že na podzim "s něčím přijde". "Žádali jsme, aby byla ještě čtvrtá kategorie států, které nejsou ohroženy odlesňováním, což třeba ČR je, aby naši producenti, zemědělci, výrobci, nemuseli reportovat nesmyslné informace," dodala.
Různé změny nařízení o odlesňování požadovalo kromě Česka i dalších 17 ministrů nynější sedmadvacítky. "Nařízení ve své současné podobě dostatečně nezohledňuje země s účinnými zákony na ochranu lesů a zanedbatelným rizikem odlesňování," stojí v dopise zaslaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. "Místo toho, aby se nařízení zaměřovalo na odlesňování tam, kde je riziko nejvyšší, ukládá zemím, kde je odlesňování prokazatelně nevýznamné, nepřiměřené byrokratické povinnosti," uvádí se v dokumentu.
Potravinářská komora varuje, že nařízení zatíží podniky zbytečnou administrativou a zvýší jejich náklady. V konečném důsledku by se navýšení nákladů mohlo promítnout i do cen pro spotřebitele, uvedla komora v prohlášení, které má ČTK k dispozici.
"Splnění požadavků nařízení vyžaduje značné investice do systémů pro sledování původu a sběr geolokačních dat. Evropská komise odhaduje dodatečné náklady pro podniky až na 2,6 miliardy eur (asi 64 miliard korun)," upozornil mluvčí komory Marek Zemánek. Potravináři jsou zároveň přesvědčení o tom, že nařízení odlesňování nezabrání, naopak očekávají, že komodity, které nebudou splňovat podmínky EU, se přesměrují na trhy mimo Evropskou unii.
Obavy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin vyjádřili už dříve také zemědělci a obchodníci. Podniky by měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému.
