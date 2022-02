Vybrané body mezivládní dohody ČR a Polska o řešení vlivů těžby v dole Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vybrané body mezivládní dohody České republiky a Polska o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v hnědouhelném dole Turów, kterou ve čtvrtek podepsali premiéři ČR Petr Fiala (ODS) a Polska Mateusz Morawiecki:

Polsko na základě dohody už převedlo celkem 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun), deset milionů eur poskytla nadace těžební společnosti PGE Libereckému kraji, dalších 35 milionů eur Česko v pátek obdrželo od polské vlády. Částku 35 milionů eur obdržel Liberecký kraj, deset milionů eur český stát.

Polsko nerozšíří rozsah těžby v Turówě k českým hranicím a těžební jáma nebude prohloubena více než 30 metrů pod úroveň moře, pokud nebude dokončena podzemní bariéra a prokázána její funkčnost, postaven zemní val a nebudou splněny požadavky na monitoring a zřízeny monitorovací vrty. Monitoring se týká hlukové zátěže, kvality ovzduší, pohybů terénu nebo hladin podzemních vod;

Polsko zřídí čtyři nové vrty pro měření hladiny podzemních vod a zařadí všechny vrty do společné česko-polské monitorovací sítě.

Pokud po dokončení stavby podzemní bariéry nezačne nejpozději do 30. června 2023 stoupat či nepřestane klesat hladina podzemních vod ve vybraných vrtech, nebude možné, aby těžba postoupila za hranici plánovanou Polskem pro rok 2023.

Pokud by hladina podzemních vod v určitých vrtech poklesla o více než osm metrů během šesti měsíců, musí Polsko zastavit stávající rozsah současných těžebních prací směrem k českým hranicím.

Polská strana do jednoho roku po dokončení formálních postupů vybuduje zemní val, který omezí hluk, prašnost a světelné znečištění.

Bude modernizováno osvětlení základních strojů, bude také možné vypínat reflektory na stožárech při nepoužívání strojů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří let od sjednaného auditu.

Česká strana může v dole provádět čtyřikrát ročně kontroly.

Obě země společně založí Fond malých projektů a budou do něj přispívat shodně 250 000 eur ročně (zhruba šest milionů korun) na regionální projekty pro zlepšení životního prostředí.

Od dohody lze odstoupit nejdříve po pěti letech, k odstoupení dojde půl roku po oznámení záměru druhé straně, řada ustanovení bude ale použitelná až do ukončení těžby, pokud se strany nedohodnou jinak.

Země určí zmocněnce pro výměnu informací a plnění dalších úkolů. Také zřídí společnou komisi, v níž bude liberecký hejtman, dolnoslezský maršálek, oba zmocněnci a zástupci měst a obcí v oblasti na polské i české straně.

Případné spory se budou řešit primárně prostřednictvím zmocněnce, respektive diplomatickou cestou, a pokud se to nepodaří, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

ČR nezahájí žádné další řízení o porušení právních předpisů týkající se dolu v oblasti působnosti dohody na základě článku 259 Smlouvy o fungování EU.

