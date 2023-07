Vypouštění perlorodek do Malše pomůže obnovit přestárlou populaci těchto mlžů

Zbyněk Šeděnka 18.7.2023 22:04 Reaguje na Karel Zvářal

To rozmnožování perlorodek má ještě jeden zádrhel. Každá ryba přijme larvičky perlorodek pouze jednou za život. V odchovnách to řeší tak, že každý rok mění v nádržích s matečnými perlorodkami rybí obsádku. V přírodě je to problematičtější.

