Výroba letáků se prodraží a omezí se distribuce, komentují zástupci oboru novelu o obalech

Odložené letáky podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) v současnosti tvoří 20 až 30 procent objemu modrých popelnic.

Recyklační poplatek, který chystaná novela zákona o obalech zavádí na reklamní letáky, zdraží jejich výrobu a omezí distribuci. Dopad to podle společnosti Česká distribuční bude mít především na seniory či nízkopříjmové rodiny, kteří v letácích často vyhledávají slevové nabídky. Zvýšení nákladů na výrobu letáků může vést také k propouštění tisíců zaměstnanců v polygrafickém průmyslu, uvedl Svaz polygrafických podnikatelů a společnost Česká distribuční.

Poplatek za recyklaci reklamních letáků by měl odvádět přímo jejich výrobce. Pohybovat se pravděpodobně bude v rozmezí 2500 až 3500 korun za tunu, řekl ČTK vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na ministerstvu životního prostředí (MŽP) David Surý. Odložené letáky podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) v současnosti tvoří 20 až 30 procent objemu modrých popelnic.

"Vysoká inflace výrazně posílila význam tištěného letáku v nákupním chování spotřebitelů. Akční nabídky pomáhají statisícům domácností vyrovnat se s tíživou ekonomickou situací. Nový návrh MŽP ji naopak zhorší," uvedl manažer marketingu a komunikace společnosti Česká distribuční Jaroslav Staněk. Z říjnového průzkumu České distribuční na tisíci respondentech vyplynulo, že tištěné letáky čte 88 procent Čechů. Informace k nákupům v nich každý týden hledá 41 procent dotázaných, zjistil průzkum.

V důsledku vyšších cen energií a nedostupnosti papíru se polygrafický průmysl v Česku aktuálně potýká s meziročním poklesem produkce o desítky procent. Chystaný poplatek za recyklaci reklamních letáků náklady dále zvýší. Vyústit to podle Svazu polygrafických podnikatelů může v propouštění tisíců zaměstnanců. V polygrafickém průmyslu jich v Česku pracuje asi 14.000, sdělil svaz.

"Zpoplatnění likvidace tištěných letáků výrazně zvýší produkční náklady a negativně ovlivní rozhodování zadavatelů tiskových zakázek. Dotkne se široké skupiny subjektů, nejen celostátních obchodních řetězců, ale také lokálních maloobchodníků, sportovních a kulturních organizací, spolků nebo politických stran. Ti všichni a mnozí další využívají tento typ polygrafické produkce,“ řekl prezident Svazu polygrafických podnikatelů Zdeněk Sobota. O práci může podle České distribuční přijít také mnoho osob se zdravotním postižením, kteří si roznášením letáků často vydělávají.

Stát by měl podle Asociace českého papírenského průmyslu v prvé řadě zapracovat na zlepšení recyklační infrastruktury. V dnešní tiskové zprávě poukázal také na to, že se většina papíru určeného k recyklaci vyváží zejména do Polska, Rakouska či Německa, odkud se po recyklaci prodává zpět do Česka. "Zodpovědnější přístup státu by měl zahrnovat zajištění vlastních kapacit na další zpracování sběrového papíru, které bude nákladově, logisticky i ekologicky mnohem příznivější. Případný recyklační poplatek by měl být až dalším krokem," uvedl za Asociaci českého papírenského průmyslu Miloš Lešikar.

MŽP chce novelu zákona předložit do mezirezortního připomínkového řízení na konci měsíce. Platit by mohla od poloviny roku 2025. Upravuje také sběr PET lahví a plechovek.

