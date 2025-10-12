Výsadba tisíců dřevin ve Veselí nad Moravou má zajistit ekologickou stabilitu
Firma nyní vysazuje dřeviny, následovat bude zatravnění a instalace oplocenek, které sazenice ochrání před poškozením. "Oplocení ponecháme přibližně pět let, dokud stromy dostatečně nezakoření. Poté se tyto biokoridory postupně otevřou nejen pro volný pohyb živočichů, ale stanou se i příjemným místem pro procházky obyvatel," doplnil Pavel Okénka, vedoucí realizace za společnost Florstyl.
Náklady na výsadbu činí 26,5 milionu korun, náklady plně pokryjí peníze ze Státního fondu životního prostředí.
Výsadba je první částí dlouhodobého projektu, jehož cílem je vytvořit propojený systém ekologicky stabilních prvků v okolí města. Do budoucna bude podle radnice přispívat nejen k ochraně přírody, ale i k atraktivitě a udržitelnosti veselského regionu.
