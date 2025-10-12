https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vysadba-tisicu-drevin-ve-veseli-nad-moravou-ma-zajistit-ekologickou-stabilitu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Výsadba tisíců dřevin ve Veselí nad Moravou má zajistit ekologickou stabilitu

12.10.2025 01:20 | VESELÍ VESELÍ NAD MORAVOU (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | KHAIRIL FAIZI / Flickr
Výsadba rozsáhlých biokoridorů začala v uplynulých dnech v okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. U cesty směrem na Kozojídky v lokalitě Močáry a ve směru na Blatnici Za klínky přibude více než 4500 stromů a bezmála 3000 keřů. Cílem je posílit ekologickou stabilitu území, podpořit biodiverzitu, omezit erozi půdy, zlepšit zadržování vody v krajině a přispět tak k adaptaci na klimatické změny. Město o tom informovalo na svém webu.

 
První etapa projektu Územního systému ekologické stability zahrnuje plochu o rozloze přibližně osmi hektarů. "Zahájení výsadby je pro nás důležitým krokem k obnově krajiny, kterou v minulosti intenzivně využívali zemědělci. Nové biokoridory pomohou přírodě vrátit rovnováhu, ale zároveň zlepší i prostředí pro život nás všech. Jde o dlouhodobou investici do kvality života obyvatel Veselí i budoucích generací," uvedl starosta města Petr Kolář (TOP 09).

Firma nyní vysazuje dřeviny, následovat bude zatravnění a instalace oplocenek, které sazenice ochrání před poškozením. "Oplocení ponecháme přibližně pět let, dokud stromy dostatečně nezakoření. Poté se tyto biokoridory postupně otevřou nejen pro volný pohyb živočichů, ale stanou se i příjemným místem pro procházky obyvatel," doplnil Pavel Okénka, vedoucí realizace za společnost Florstyl.

Náklady na výsadbu činí 26,5 milionu korun, náklady plně pokryjí peníze ze Státního fondu životního prostředí.

Výsadba je první částí dlouhodobého projektu, jehož cílem je vytvořit propojený systém ekologicky stabilních prvků v okolí města. Do budoucna bude podle radnice přispívat nejen k ochraně přírody, ale i k atraktivitě a udržitelnosti veselského regionu.

