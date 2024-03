Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com

Vysokému Mýtu se vloni podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu, který skončil na skládce. Na jednoho obyvatele minulý rok připadalo včetně velkoobjemového odpadu 134 kilogramů, rok předtím to bylo 143 kilogramů. Díky tomu město doplácí na likvidaci odpadů méně, řekl místostarosta Jan Lipavský (Patrioti pro VM).

Městu se daří nepřesáhnout limit pro ukládání komunálního odpadu na skládku, takže platí jen základní sazbu 500 korun za tunu. Pokud by hranici přesáhlo, muselo by za část ukládaného odpadu platit 1250 korun za tunu. "Umožnilo nám to nezvýšit poplatek za komunální odpad, který byl na 780 korunách vloni a zůstal tak i letos. Z rozpočtu doplácíme na odpadové hospodářství na každého občana 261 korun," uvedl Lipavský.

Vysoké Mýto vloni zaplatilo za systém odpadového hospodářství 16,877 milionu korun, na poplatcích od obyvatel a z příjmů za tříděný odpad vybralo 12,709 milionu korun. V roce 2022 činily náklady 15,237 milionu a příjmy 10,915 milionu korun.

Ve městě funguje od roku 2005 projekt na předcházení vzniku odpadů. Kromě sběru domácího organického odpadu zahrnuje také síť kontejnerů na tříděný odpad, svážení plastů a papíru přímo od rodinných domů a modernizované sběrné dvory. V minulosti byla součástí i bioplynová stanice, která měla organické odpady zpracovávat, kvůli jejich nedostatku a proměnlivé skladbě ale byla prodělečná a město ji muselo odstavit. Bioodpad se sváží do městské kompostárny. Ta by měla letos podstoupit rozsáhlou obnovu za odhadovanou cenu 7,4 milionu korun.

