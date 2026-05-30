Deset let CHKO Brdy připomene výstava v berounském Muzeu Českého krasu
Návštěvníci výstavy v konírně Muzea Českého krasu se mohou těšit také na interaktivní prvky a doprovodné akce. Po dobu trvání expozice jsou naplánovány vzdělávací programy pro dětské skupiny. Zaměří se jednak na živou přírodu, vztahy mezi živými organismy, vodou, krajinou a člověkem, ale i na přírodu neživou. "Budeme poznávat horniny a minerály tvořící Brdskou vrchovinu, jejich světovou výjimečnost i skrytou krásu v detailu. Také si projdeme příběh vody v krajině, její cestu od dešťové kapky k člověku," uvedl muzejní geolog a edukátor Miroslav Šulák.
Doprovodnou akcí pro veřejnost bude například 14. července komentovaná vycházka k Domu přírody Brd nebo 4. srpna cyklovýlet za kvetoucími vřesy na dopadovou plochu Jordán.
CHKO Brdy vznikla v lednu 2016 na území bývalého vojenského újezdu. Je jedním z nejmladších velkoplošných chráněných území v Česku.
