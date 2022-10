Výstava v Národním muzeu ukazuje, jak věda pomáhá řešit celosvětové problémy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Velké problémy světa a cesta k jejich nápravě z pohledu vědy - takové je téma interaktivní výstavy, která probíhá v historické budově Národního muzea v Praze. Expozice v rozšířené realitě ukazuje, jak lidské myšlení hledá odpovědi na problém extrémní chudoby, hladu či klimatické hrozby. Zároveň originálním způsobem představuje činnost vědeckých pracovišť fungujících přímo v České republice.

Výstava nazvaná „SDGs: Innovations for a Sustainable Future“ vznikla jako společný projekt Českých center a Technologické agentury ČR. Je součástí programu letošního českého předsednictví v Radě EU. Umělecky ji ztvárnil grafik Pavel Fuksa, technologie zajistilo studio VR Musashi. Cílem projektu je ukázat, jaké vědecké objevy a inovace nyní formují budoucnost lidstva a jak může věda učinit Zemi lepším místem pro život.

Sustainable Development Goals, zkráceně SDGs, je 17 cílů udržitelného rozvoje, které v roce 2015 přijaly členské státy OSN. Patří k nim mimo jiné kvalitní život a vzdělávání, rovnost mužů a žen, zajištění pitné vody, dostupné a čisté energie, odpovědná výroba a spotřeba či mír a spravedlnost.

Autoři konceptu se nespokojili s popsáním jednotlivých problémů na výstavních panelech. Namísto toho vymysleli několik výstavních vrstev. Tu první, základní tvoří panely se schematickými obrázky. Do další vrstvy návštěvník pronikne, jen pokud si do svého mobilního telefonu či tabletu stáhne speciální aplikaci, která mu obrázky rozpohybuje a rozezní. V "oživlých" schématech pak návštěvník vidí třeba nanoboty putující krevním řečištěm nebo se dočte o technologii Oleo Sponge, která pomocí speciální "houby" likviduje ropu uniklou do moře a část jí vrací do nádrže. Třetí vrstvou výstavy je pak doprovodný web s podrobnějšími informacemi k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje, na který se návštěvník může dostat buď přímo z aplikace, nebo si ho v klidu prostudovat doma.

Druhou funkcí aplikace je představení vědeckých infrastruktur BIOCEV a ESO, vědeckého centra CEITEC a českých laserových center ELI Beamlines a HiLASE. Pokud návštěvník zaměří svůj telefon na podlahu výstavní síně, vyvolá si tak například model miniaturních nůžek v řádu nanometrů, které umí rozstřihnout spirálu DNA. Seznámit se takto může i s dalekohledem E152 z chilské observatoře La Silla, kterým budou čeští vědci na dálku hledat nové planety, nebo s houseníčkem rolním, což je nejčastěji používaná modelová rostlina pro genetický výzkum.

Expozice bude k vidění do konce letošního roku. V Národním muzeu volně doplňuje environmentální výstavu nazvanou ZeMě, která návštěvníkům ukazuje, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí.

