https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-bioplynove-stanice-na-rychnovsku-uniklo-tekute-hnojivo-hasici-postavili-hraze
Z bioplynové stanice na Rychnovsku uniklo tekuté hnojivo, hasiči postavili hráze

21.1.2026 11:58 | DOBRUŠKA (ČTK)
Ilustrační foto
Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku dnes ráno uniklo asi 5000 metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný digestát z kravského hnoje a zbytků krmiv nedostal do povrchových vod. ČTK to řekla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
 
"Příčinou úniku byla technologická havárie na nádrži," uvedla mluvčí. Hnojivo vyteklo na pole vedle nádrže. Digestát, který zbyl v nádrži, se podle mluvčí čerpá do menšího zásobníku. Uniklé hnojivo čerpají cisterny a rozvážejí ho na jiná pole. Zmrzlá půda podle hasičů zabránila prosáknutí hnojiva do hloubky.

Hráze hasiči udělali z nahrnuté zeminy, použili i povodňové pytle. "Cílem je zabránit tomu, aby se digestát dostal dál do povrchových vod. Další likvidace digestátu bude na firmě," uvedla mluvčí.

Bioplynovou stanici na výrobu elektřiny a tepla vybudovala zemědělská společnost ZD Dobruška v roce 2012. V letech 2022 až 2024 ji nákladem 120 milionů korun rozšířila a modernizovala i na výrobu biometanu. V minulé topné sezoně začala stanice dodávat biometan do distribuční plynárenské sítě. Hnojivo je vedlejším produktem stanice.

V pondělí se stala jiná havárie u Podmyč na Znojemsku, kde mohlo z protržené jímky uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část do Dyje.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
