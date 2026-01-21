Z bioplynové stanice na Rychnovsku uniklo tekuté hnojivo, hasiči postavili hráze
21.1.2026 11:58 | DOBRUŠKA (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Hráze hasiči udělali z nahrnuté zeminy, použili i povodňové pytle. "Cílem je zabránit tomu, aby se digestát dostal dál do povrchových vod. Další likvidace digestátu bude na firmě," uvedla mluvčí.
Bioplynovou stanici na výrobu elektřiny a tepla vybudovala zemědělská společnost ZD Dobruška v roce 2012. V letech 2022 až 2024 ji nákladem 120 milionů korun rozšířila a modernizovala i na výrobu biometanu. V minulé topné sezoně začala stanice dodávat biometan do distribuční plynárenské sítě. Hnojivo je vedlejším produktem stanice.
V pondělí se stala jiná havárie u Podmyč na Znojemsku, kde mohlo z protržené jímky uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část do Dyje.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk