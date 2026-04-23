Z Integrovaného regionálního operačního programu se zatím podpořilo 222 projektů zeleně a vodních prvků
Zavádění zeleně a vodních děl do měst a obcí podle MMR zvyšuje kvalitu života obyvatel a posiluje biodiverzitu. Zároveň také pomáhá samosprávám lépe se připravit na měnící se klimatické podmínky, a to například prostřednictvím hospodaření s dešťovou vodou, výsadbou zeleně nebo obnovou veřejných prostranství. Od roku 2021 se z podpořených projektů postupně obnovuje 386 hektarů ploch. Nově vybudovanou zelenou infrastrukturu bude mít ve své blízkosti a docházkové vzdálenosti 1,9 milionu obyvatel Česka.
Jedním z podpořených projektů byl například povodňový park v Kamýku nad Vltavou, který vznikl na místě dříve nevyužívaného areálu. V současnosti slouží k odpočinku a zároveň chrání před povodněmi, umožňuje řízený rozliv vody, zlepšuje její vsakování a přispívá ke zlepšení mikroklimatu. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 70 milionů korun.
Proměnil se ale také veřejný prostor v Liberci, kde vznikla nová náplavka u Lužické Nisy. Místo, které bylo podle MMR dříve zanedbané a málo využívané, nyní lidé využívají jako prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní aktivity. Návštěvníci také mají přístup k řece. Dotace z evropského fondu byla 43,3 milionu korun.
