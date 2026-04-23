Z Integrovaného regionálního operačního programu se zatím podpořilo 222 projektů zeleně a vodních prvků

23.4.2026 14:31 (ČTK)
Ilustrační foto
Z peněz Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo zatím podpořeno 222 projektů zaměřených na obnovu zeleně a vody ve městech a obcích. Celkem šlo na jejich podporu 4,8 miliardy korun z více než 8,7 miliardy Kč, které Evropská unie vyčlenila na zelenou infrastrukturu v programovém období mezi lety 2021 až 2027. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o tom informovalo v tiskové zprávě.
 
IROP je jeden z operačních programů, který v ČR rozděluje peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podporuje hlavně projekty zaměřené na udržitelný cestovní ruch, revitalizaci měst a obcí nebo na ochranu veřejného zdraví. Pro období 2021 až 2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu částku téměř 4,8 miliardy euro, tedy zhruba 117,7 miliardy korun.

Zavádění zeleně a vodních děl do měst a obcí podle MMR zvyšuje kvalitu života obyvatel a posiluje biodiverzitu. Zároveň také pomáhá samosprávám lépe se připravit na měnící se klimatické podmínky, a to například prostřednictvím hospodaření s dešťovou vodou, výsadbou zeleně nebo obnovou veřejných prostranství. Od roku 2021 se z podpořených projektů postupně obnovuje 386 hektarů ploch. Nově vybudovanou zelenou infrastrukturu bude mít ve své blízkosti a docházkové vzdálenosti 1,9 milionu obyvatel Česka.

Jedním z podpořených projektů byl například povodňový park v Kamýku nad Vltavou, který vznikl na místě dříve nevyužívaného areálu. V současnosti slouží k odpočinku a zároveň chrání před povodněmi, umožňuje řízený rozliv vody, zlepšuje její vsakování a přispívá ke zlepšení mikroklimatu. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 70 milionů korun.

Proměnil se ale také veřejný prostor v Liberci, kde vznikla nová náplavka u Lužické Nisy. Místo, které bylo podle MMR dříve zanedbané a málo využívané, nyní lidé využívají jako prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní aktivity. Návštěvníci také mají přístup k řece. Dotace z evropského fondu byla 43,3 milionu korun.

