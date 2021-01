Z pražských vodovodů loni uniklo 11,7 milionů m3 vody, méně než dřív

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pražské vodovody a kanalizace "Ještě v roce 2000 ztráty přesahovaly jednu třetinu a v roce 1996 dokonce více než 43 procent," uvedl Mrázek. V posledních letech se ale ztráty vody většinou snižovaly, od roku 2014 se drží pod 20 procenty. PVK začaly loni k vyhledávání skrytých úniků z vodovodní sítě používat satelitní snímkování Země.

Z pražské vodovodní sítě loni prosáklo do okolí 11,7 milionu metrů krychlových vody, nejméně od devadesátých let. Zároveň to bylo 12,91 procenta z celkových dodávek. Tento podíl je ale naopak vyšší než o rok dříve, kdy dosáhl 12,49 procenta. ČTK o tom informoval mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

"Ještě v roce 2000 ztráty přesahovaly jednu třetinu a v roce 1996 dokonce více než 43 procent," uvedl Mrázek. V posledních letech se ale ztráty vody většinou snižovaly, od roku 2014 se drží pod 20 procenty.

PVK začaly loni k vyhledávání skrytých úniků z vodovodní sítě používat satelitní snímkování Země. Pracují s technologii vyvinutou izraelskou firmou Utilis. Ta využívá zařízení na principu Synthetic Aperture Radar (SAR) nesené družicí japonské vesmírné agentury JAXA. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokážou rozlišit, zda jde o vodu povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů.

Při pilotním projektu PVK snímkovaly území metropole od Nového Města po Pankrác, tedy zhruba 500 kilometrů vodovodní sítě. Systém označil 45 oblastí s potencionálním únikem pitné vody, v nich bylo 26 skrytých úniků vody nalezeno. "Další satelitní snímkování plánujeme na jaro letošního roku," podotkl Mrázek.

Délka vodovodní sítě v Praze je 4415 kilometrů včetně přípojek. PVK zásobují pitnou vodou 1,317 milionu obyvatel hlavního města a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

