Z výběhu v Zoo Brno utekla panda červená, odchytli ji nedaleko
28.6.2026 13:27 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
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Foto | dancing_triss / Flickr
Pokud pandu někdo na útěku spatří, měl by zachovat klid. "Nepřibližujte se k ní a v žádném případě se jí nedotýkejte. Panda není agresivní, ale je důležité respektovat její prostor," uvedlo zařízení po útěku zvířete na sociální síti.
Panda červená je menší stromová šelma, o něco větší než kočka domácí. Pandě velké není blízce příbuzná, má pouze podobný způsob života. Jejím domovem jsou horské lesy a džungle v podhůří Himálaje. Většinu roku žije samotářsky a páry vytváří pouze na dobu rozmnožování. Zajímavostí je, že samice bývá březí 90 až 150 dní. Dokáže totiž zabrzdit vývoj oplodněného vajíčka do doby, než budou vhodné podmínky pro odchov mláďat. Rodí jedno až čtyři mláďata, která zůstávají s matkou po dobu jednoho roku.
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