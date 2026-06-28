https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-vybehu-v-zoo-brno-utekla-panda-cervena-odchytli-ji-nedaleko
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Z výběhu v Zoo Brno utekla panda červená, odchytli ji nedaleko

28.6.2026 13:27 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | dancing_triss / Flickr
V Zoo Brno utekla tento týden z výběhu panda červená, odchytili ji v přilehlých Kníničkách. Je v pořádku, ale zaměstnanci ji pro jistotu monitorují, jestli třeba nesnědla něco nevhodného, řekl mluvčí zahrady Jan Bedřich.
 
Panda utekla zřejmě ve středu. "Podařilo se jí to pravděpodobně díky stromům, kdy se u výběhu k sobě více přiblížily jejich větve," popsal mluvčí. Uvedl, že pandu odchytili v Kníničkách, tedy poblíž zoo. "Musela ale překonat silnici, takže jsme rádi, že se jí nic nestalo," uvedl mluvčí. Doplnil, že panda nyní prochází monitoringem, a to i kvůli tomu, jestli třeba něco nevhodného nesnědla. Zaměstnanci také budou muset upravit porost ve výběhu tak, aby se útěk neopakoval.

Pokud pandu někdo na útěku spatří, měl by zachovat klid. "Nepřibližujte se k ní a v žádném případě se jí nedotýkejte. Panda není agresivní, ale je důležité respektovat její prostor," uvedlo zařízení po útěku zvířete na sociální síti.

Panda červená je menší stromová šelma, o něco větší než kočka domácí. Pandě velké není blízce příbuzná, má pouze podobný způsob života. Jejím domovem jsou horské lesy a džungle v podhůří Himálaje. Většinu roku žije samotářsky a páry vytváří pouze na dobu rozmnožování. Zajímavostí je, že samice bývá březí 90 až 150 dní. Dokáže totiž zabrzdit vývoj oplodněného vajíčka do doby, než budou vhodné podmínky pro odchov mláďat. Rodí jedno až čtyři mláďata, která zůstávají s matkou po dobu jednoho roku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lední medvědice. Foto: ZOO Brno Zoo Brno v horku chladí některá zvířata sprchami i ledovými dorty Foto: E. Gombala Zoo Ostrava V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích, jde o ohrožený druh Sob Foto: Ben Bawden Flickr Olomoucká zoo pomáhá zvířatům zvládat horko pomocí sprch, bazénů i ledu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist